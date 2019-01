Conform The New York Times, Donald Trump a stabilit ca retragerea efectivelor americane din Siria să aibă loc în patru luni, deşi iniţial anunţase un termen de 30 de zile. În cursul vizitei în Irak, liderul de la Casa Albă i-a spus comandantului trupelor americane, generalului Paul J. LaCamera, că militarii americani din Siria vor fi retraşi în câteva luni.

Donald Trump a confirmat prin Twitter că retragerea trupelor din Siria se va face "lent". "Dacă ar fi făcut altcineva ce am făcut eu în Siria, care era un teren al reţelei teroriste Stat Islamic când am devenit eu preşedinte, ei ar fi eroi naţionali. Acum, reţeaua terorirstă Stat Islamic a dispărut în cea mai mare parte, noi retragem lent militarii, aducându-i acasă la familii, în timp ce luptăm în continuare cu restul membrilor reţelei Stat Islamic", a transmis Donald Trump prin Twitter.

If anybody but Donald Trump did what I did in Syria, which was an ISIS loaded mess when I became President, they would be a national hero. ISIS is mostly gone, we’re slowly sending our troops back home to be with their families, while at the same time fighting ISIS remnants......