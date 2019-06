Evenimentele de la Palatul Buckingham includ o ceremonie oficială de primire şi un dineu privat.

Donald şi Melania Trump au sosit luni dimineaţă în Marea Britanie, mergând iniţial la reşedinţa ambasadorului american, situată în centrul Londrei.

And now the British national anthem plays out.



The Queen will now lead @realDonaldTrump and @FLOTUS into Buckingham Palace for a private lunch and the swapping of gifts.



