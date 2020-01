Nearătând niciun semn că ar dori să reducă tensiunile ridicate de atacul de vineri pe care l-a ordonat, preşedintele american a emis pe Twitter o ameninţare severă la adresa Iranului.

Trump a scris că Iranul „vorbeşte cu foarte mare îndrăzneală despre vizarea anumitor ţinte ale SUA” ca răspuns la moartea lui Soleimani.

Trump a declarat că Statele Unite au "în vizor 52 de obiective iraniene” şi că unele sunt „la un nivel foarte înalt şi importante pentru Iran şi cultura iraniană, iar acele ţinte, şi Iranul însuşi, vor fi lovite foarte rapid şi foarte rău”.

„SUA nu mai doresc ameninţări!”, A spus Trump, adăugând că cele 52 de ţinte reprezintă cei 52 de americani care au fost ţinuţi ostatici în Iran după ce au fost capturaţi din ambasada SUA din Teheran în 1979.

Sâmbătă, Casa Albă a emis un comunicat oficial privind atacul în care Soleimani a fost ucis în temeiul Legii puterilor de război din 1973.

Soleimani, 62 de ani, a fost un preeminent lider militar iranian - şeful Forţei Quds din cadrul Gărzilor Revoluţionare şi arhitectul influenţei răspândite a Iranului în Orientul Mijlociu. Muhandis a fost, liderul de facto al grupărilor paramilitare ale Forţelor Populare de Mobilizare (PMF) din Irak.

Trump a făcut referire la un număr neobişnuit de potenţiale ţinte iraniene după ce un comandant important al Gărzilor Revoluţionare Iraniene a menţionat, de asemenea, un număr specific de ţinte americane - 35 dintre ele - pentru posibile atacuri de represalii ca răspuns la uciderea lui Soleimani.

Generalul Gholamali Abuhamzeh a fost citat vineri de agenţia de ştiri Tasnim declarând că Iranul îi va pedepsi pe americani oriunde s-ar afla la îndemâna Republicii Islamice şi a ridicat perspectiva atacurilor asupra navelor din Golf.

„Strâmtoarea Hormuz este un punct vital pentru Occident şi un număr mare de distrugătoare americane şi nave de război trec pe acolo. ... Obiectivele americane vitale din regiune au fost identificate de Iran de acum mult timp. ... Aproximativ 35 de ţinte americane din regiune, precum şi Tel Avivul, sunt la îndemâna noastră", a spus el.

Sâmbătă seară, o rachetă a căzut în interiorul zonei puternice fortificate a Bagdadului, în apropierea Ambasadei SUA, cea de-a doua a lovit cartierul Jadriya din apropiere şi alte două au fost lansate asupra bazei aerene din Balad, la nord de oraş, dar nimeni nu a fost ucis, a informat armata irakiană. Până acum, atacul nu a fost revendicat.

Manifestanţii din zeci de oraşe din SUA s-au adunat sâmbătă pentru a protesta împotriva uciderii de către administraţia Trump a generalului iranian Qassem Soleimani şi a deciziei de a trimite mii de trupe suplimentare în Orientul Mijlociu, relatează Associated Press.

Peste 70 de proteste au fost organizate de CODEPINK şi Act Now to Stop War and End Racism, o coaliţie anti-război din SUA, împreună cu alte grupuri.

