În momentul în care elicopterul Marine One ateriza pe pista staţiunii de ski elveţiene, participanţii se adunaseră deja la Centrul de congrese de la Davos pentru a asista la discursul foarte aşteptat al lui Donald Trump în faţa elitei politice şi economice mondiale, potrivit nbc.com.

La Washington, senatorii care îl vor judeca urmează să stabilească marţi regulile pentru continuarea procesului.

Trump in Davos would not answer question on whether there should be witnesses at impeachment trial. He is really trying to steer clear of the subject. pic.twitter.com/8mnTxOtt9M