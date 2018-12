Un tsunami provocat de erupţia vulcanului Krakatoa a lovit sâmbătă seara zonele de coastă din Indonezia. Cel puţin 62 de persoane au murit, iar alte 584 au fost rănite, informează BBC News, dar autorităţile avertizează că bilanţul victimelor ar putea creşte, deoarece mulţi oameni sunt daţi dispăruţi.

Imaginile impresionante ale momentului în care valul loveşte scena pe care cânta formaţia indoneziană Seventeen au făcut înconjurul internetului.

This band is from Indonesia called Seventeen. They are doing their concert until tsunami suddenly attacked them from behind their stage. Hope they are alright. And condolence to every victims on this disaster.#PrayForAnyer pic.twitter.com/OnGV78edsc