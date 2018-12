Un tsunami provocat de erupţia vulcanului Krakatoa a lovit sâmbătă seara zonele de coastă din Indonezia. Cel puţin 222 de persoane au murit, iar alte 843 au fost rănite, informează BBC News, dar autorităţile avertizează că bilanţul victimelor ar putea creşte, deoarece mulţi oameni sunt daţi dispăruţi.

Imaginile impresionante ale momentului în care valul loveşte scena pe care cânta formaţia indoneziană Seventeen au făcut înconjurul internetului.

This band is from Indonesia called Seventeen. They are doing their concert until tsunami suddenly attacked them from behind their stage. Hope they are alright. And condolence to every victims on this disaster.#PrayForAnyer pic.twitter.com/OnGV78edsc — 𝔈𝔡𝔞 #𝕱𝖔𝖗𝖊𝖛𝖊𝖗𝕽𝖆𝖎𝖓⛆ (@VeTaeMinKook) December 23, 2018

Numeroase persoane sunt dispărute, iar sute de case au fost distruse după producerea tsunami-ului în Strâmtoarea Sunda din Indonezia.

Valul a lovit regiunile Pandeglang, South Lampung şi Serang.

As well as 43 dead and nearly 600 injured, hundreds of buildings were destroyed by the tsunami in Indonesia, leaving residents to try and salvage what they can

📷Ronald and Semi for #AFP pic.twitter.com/VYv7XWLRk6 — AFP news agency (@AFP) December 23, 2018

Potrivit specialiştilor, erupţia vulcanului a determinat mişcarea unor plăci tectonice submarine, care au generat tsunami-ul în strâmtoarea dintre insulele Java şi Sumatra.

The eruption of the Krakatoa vulcan in #Indonesia caused a tsunami in the Sunda strait, which led to the death of 20 people and injured another 140 peoplepic.twitter.com/InIAD7LYUW — EHA News (@eha_news) December 22, 2018

Printre zonele afectate se numără şi plaja Tanjung Lesung, foarte populară printre turişti. Tsunami-ul a lovit Indonezia la ora locală 21:30.

”Eram singur pe plajă. Familia mea dormea în cameră. Ieşisem să fotografiez erupţia vulcanului Krakatoa,” povesteşte fotograful Oystein Lund Andersen pentru BBC. ”Chiar înainte de tsunami, nu se vedea nimic. Era întuneric beznă. Deodată, am văzut valul venind. Au fost două valuri. Primul era mai mic, am putut fugi de el. Am alergat la hotel şi mi-am trezit soţia şi fiul... dar am auzit al doilea val venind. Era mult mai mare. Am privit de la fereastră cum a devastat hotelul şi a luat maşinile din parcare. Împreună cu alţi oameni din hotel, ne-am refugiat pe dealul din apropiere.

Aşezat pe Inelul de Foc al Pacificului, arhipelagul Indoneziei este adesea lovit de valuri tsunami. Peste 2.000 de oameni au murit în luna septembrie, după ce un cutremur, urmat de tsunami s-a produs în insula Sulawesi.

foto: twitter capture