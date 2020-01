Armata irakiană a declarat pentru Reuters că atacurile aeriene, care au vizat Forţele Populare de Mobilizare ale Irakului - o grupă de miliţii şiite susţinute de Iran - au lovit în apropiere de Taji, la nord de Bagdad, ucigând şase persoane şi rănind critic trei, a declarat o sursă a armatei irakiene. Un oficial american a negat că atacul a fost efectuat de americani, scrie telegaph.co.uk.

Două dintre cele trei vehicule care alcătuiau un convoi de miliţie au fost găsite arse, a spus sursa, precum şi şase cadavre arse. Raidul aerian a avut loc la ora locală 1.12, în noaptea de vineri spre sâmbătă.

Breaking: Reports of an airstrike on Iraqi militia officials in Baghdad - follow the latest updates https://t.co/N3B2KbqxxH