Potrivit unor imagini postate de mai mulţi pasageri pe reţelele sociale, cabina s-a umplut rapid cu fum, iar măştile de oxigen nu au putut fi utilizate.

Pasagerii au fost evacuaţi în siguranţă.

Potrivit primelor informaţii, aeronava decolase de pe aeroportul Heathrow din Londra.

Incidentul a fost confirmat pe Twitter de compania British Airways, care a anunţat că va oferi informaţii suplimentare ulterior.

BA422 landed in VLC with smoke on the cabin and passengers leaving through evacuation ramp. @britishairways what is happenning? No info to passengers pic.twitter.com/FPcZbaC15d