Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit pe acoperişul unei case în New Jersey şi a produs o explozie care a afectat două case

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit pe acoperişul unei case, în urma căruia pilotul a murit, provocând o explozie care a afectat două case într-o suburbie din New Jersey a oraşului New York, potrivit agenţiei Associated Press.