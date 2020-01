Toţi cei 180 de pasageri aflaţi la bordul avionului ucrainean Boeing 737 au murit după ce aeronava s-a prăbuşit la scurt timp după decolare de pe principalul aeroport internaţional din Iran, potrivit televiziunii de stat iraniene.



Agenţia oficială de ştiri din Iran, IRNA, a anunţat că la bordul aeronavei s-au aflat cel puţin 170 de persoane şi membri ai echipajului.



Avionul s-a prăbuşit din cauza unor probleme tehnice după ce a părăsit aeroportul Imam Khomeini din Teheran, cu destinaţia Kiev.



Datele despre zboruri de pe aeroport arătau că un Boeing 737-800 ucrainean aparţinând companiei Ukraine International Airlines a decolat miercuri dimineaţă, apoi a încetat să mai trimită semnale la scurt timp după aceea, potrivit site-ului FlightRadar24.



Autorităţile iraniene au trimis echipe de salvare în zona din apropierea aeroportului unde s-a prăbuşit aeronava ce aparţinea companiei Ukraine International Airlines, a declarat Reza Jafarzadeh, un purtător de cuvânt al Organizaţiei de Aviaţie Civilă din Iran, citat de Reuters.



"Avionul este în flăcări, dar am trimis echipe (...) şi poate vom putea salva unii pasageri", a afirmat Pirhossein Koulivand, directorul serviciului iranian pentru situaţii de urgenţă.



Nu este clar dacă există vreo legătură între acest incident aviatic şi confruntarea SUA-Iran. Aeronava s-a prăbuşit în apropierea Teheranului la doar câteva ore după ce Iranul a lansat mai multe rachete balistice spre baze militare din Irak, vizând forţele americane.

⚠️Warning⚠️



Video from on site: Boeing 737 plane crash in #Iran. Carrying 180 passengers and crew headed for Ukraine. Possible technical difficulties right after takeoff.



Please keep the World in your thoughts tonight...

Love is truly all we have left. #BREAKING pic.twitter.com/niOdlIXhVQ