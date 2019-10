Alexandru Tănase, care lucrează în domeniu de aproape 20 de ani, a declarat că soţia lui se teme să meargă la alt igienist sau stomatolog, aşa că i-a curăţat el dantura.

În provincia canadiană Ontario acest lucru este interzis. Regulile bizare includ la categoria „abuz sexual” procedurile şi tratamentele aplicate de igieniştii dentari partenerilor de viaţă. Faptul că aceşti pacienţi sunt maturi şi îşi dau acordul nu contează. Doar medicii dentişti au dreptul să îşi trateze partenerii de viaţă.

Licenţa lui Tănase a fost suspendată pe 9 septembrie după mai mulţi ani de dispute cu College of Dental Hygienists of Ontario (CDHO). „Nu are niciun sens ca în 2019 igieniştii dentari să nu aibă voie să le cureţe partenerilor de viaţă dinţii, mai ales că medicii stomatologi le pot oferi servicii partenerilor de viaţă”, a scris Tănase, pe Facebook.

CDHO a aflat despre acest caz după ce soţia lui Tănase a publicat o imagine pe Facebook cu ea în cabinetul soţului, în timp ce acesta îi curăţa dantura.

Pentru a face rost de banii necesari pentru procesele cu CDHO, Tănase a lansat o campanie pe platforma GoFundMe.