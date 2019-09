O macara a fost dărâmată în oraşul Halifax, capitala provinciei Noua Scoţie.

Video shows a crane collapsing in Halifax, Nova Scotia this afternoon as Hurricane #Dorian approaches the Canadian coast 🎥 : @CBCNS pic.twitter.com/tkKPUc3KXw — BuzzFeed Storm (@BuzzFeedStorm) September 7, 2019

Guvernul a anunţat că va mobiliza Armata pentru a contribui la reconstrucţie după această furtună, a anunţat ministrul pentru Siguranţă Publică, Ralph Goodale, pe Twitter. Autorităţile locale au făcut apel la toate persoanele care locuiesc în apropierea litoralului să evacueze zona, ca măsură de precauţie.

Potrivit Centrului Canadian pentru Uragane, vântul a atins viteze de 150 de kilometri pe oră în zona oraşului Halifax.

Deserted downtown Halifax as #Dorian blasts through the Canadian Maritimes. Peak gust 88 MPH (141 km/h) east of #Halifax with 62 MPH (99 km/h) at Stanfield International Airport and lowest Sept. pressure on record of ~965.2 mb.

📹 Patrick Duplessis pic.twitter.com/3vsI1Tl4RU — Mike Seidel (@mikeseidel) September 8, 2019

„Siguranţa canadienilor este prioritatea noastră numărul unul şi suntem gata să ajutăm zona atlantică a Canadei în timpul acestei furtuni”, a scris premierul Justin Trudeau pe Twitter.

Peste 330.000 de persoane din Noua Scoţie au rămas fără energie electrică, după cum a anunţat compania responsabilă cu alimentarea cu electricitate.

Post-Tropical Cyclone #Dorian impacts were felt throughout the day on Saturday in Halifax, Nova Scotia. Locals were soaked by rain and the inflow of #StormSurge. pic.twitter.com/uJ5v5CixhK — WeatherNation (@WeatherNation) September 8, 2019

Nicio persoană nu a fost rănită până în acest moment din cauza fenomenelor meteorologice extreme.

Uraganul Dorian a devastat Arhipelagul Bahamas săptămâna aceasta, vânturile de peste 320 de kilometri pe oră ducând la moartea a cel puţin 43 de persoane. Autorităţile din Bahamas se aşteaptă ca bilanţul să crească simţitor în următoarele zile. Vineri, uraganul a afectat şi regiuni extinse ale statului american Carolina de Nord.

Foto: Hepta