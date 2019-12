Rămăşiţele au fost descoperite, sâmbătă, într-o navă naufragiată pe Insula Sado, care se află la o distanţă de aproape 900 de kilometri de Coreea de Nord.

„Cinci dintre cadavre au fost identificate ca fiind bărbaţi, iar celelalte două nu au putut fi identificate”, a declarat un oficial.

„Au mai existat cazuri similare dar aceasta este prima dată când descoperim o navă într-un stadiu atât de avansat de degradare”, a mai adăugat oficialul din Paza de Coastă.

