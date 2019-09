Mii de persoane s-au adunat sâmbătă după-amiază în centrul oraşului Nantes (vestul Franţei) în cadrul unui nou protest al mişcării "Vestele galbene", care denunţă erodarea nivelului de trai.

Cel puţin 26 de persoane au fost reţinute în urma confruntărilor dintre demonstranţi şi forţele de ordine. Autorităţile au utilizat gaze lacrimogene pentru dispersarea manifestanţilor violenţi.

