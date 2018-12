Momentul de senzaţie al protestelor de la Paris a fost apariţia ”Mariannelor”, un grup de femei la bustul gol, deghizate în simbolul Franţei - faţă în faţă cu scuturile jandarmilor.

”Totuşi, francezii ăştia... au ei acel ”je ne sais quois”, adică stil,” comentează cineva pe Twitter.

Încă de la prânz, susţinătorii Mişcării "Vestele Galbene" au început să se adune pe bulevardul Champs-Elysees din Paris, pentru noi manifestaţii, în pofida apelului preşedintele francez Emmanuel Macron, care a promis reforme radicale în sprijinul clasei medii. Imediat, site-urile sub controlul Moscovei, care au fost acuzate că întreţin jarul mişcărilor sociale din ultimele săptămâni, au început să transmită în direct imagini.

Poliţia franceză a folosit gaze lacrimogene pentru a-i împrăştia pe participanţii la protestul Vestelor Galbene de pe Champs Elysee din Paris. Manifestanţii forţau cordoanele poliţiştilor şi protestul devenea violent.

Poliţia a reţinut în Paris, până la ora 16:00, 85 de manifestanţi.

S-au înregistrat confruntări cu Poliţia şi la protestele Vestelor Galbene de la Nantes.

Luni, preşedintele Emmanuel Macron şi-a recunoscut parţial responsabilitatea pentru mânia ”Vestelor galbene”, mişcare al cărui nume provine de la vesta reflectorizantă obligatorie pentru şoferii francezi, pe care o poartă manifestanţii. El a anunţat măsuri menite să îmbunătăţească viaţa a oamenilor.

Mişcarea "Vestele galbene" şi-a început demonstraţiile pe 17 noiembrie, împotriva creşterii taxlor la carburanţi, dar s-a transformat curând într-un protest faţă costul ridicat al nivelului de trai în Franţa. Oamenii au acuzat că guvernul lui Macron s-a detaşat de greutăţile de zi cu zi ale cetăţenilor.

"Data trecută, am ieşit pentru taxe. De data asta suntem aici pentru instituţii: vrem mai multă democraţie", a declarat unul din protestatari.

În urma unui sondaj realizat marţi, în urma discursului susţinut de Macron, aproximativ 50% din francezi consideră că protestele nu ar trebui să continue.

"Ne aşteptăm să iasă mai puţini oameni în stradă, dar să fie indivizi mai determinaţi", a declarat Laurent Nunez, adjunctul ministrului de Interne.

Serviciile de securitate au scos 8.000 de ofiţeri şi 14 vehicule blindate în Paris, la fel ca în weekend-ul trecut.