Câteva mii de oameni au participat la proteste în mai multe puncte ale capitalei Franţei, inclusiv pe bulevardul Champs Elysées, unde, spre deosebire de săptămânile anterioare, multe magazine, precum şi staţiile de metrou, au rămas deschise.

Poliţia apreciază că 4.000 de protestatari au participat la un marş al Vestelor Galbene în centrul Parisului.

Riot police are firing lots of tear gas towards the #GiletsJaunes who are now protesting on the Champs-Élysées. #ActeVIII pic.twitter.com/AtIn5F3zZ7 — Jordan 🌹 (@Jordan_SP1) January 5, 2019

Poliţia a folosit gaze lacrimogene împotriva protestatarilor care aruncau cu pietre şi sticle în zona Place du Châtelet din Paris.

BREAKING: Anti-Macron protesters are attempting to break through a police checkpoint in Paris #ActeVIII #GiletsJaunes

pic.twitter.com/5mIQNk1zDc — Global News Network (@GlobalNews77) January 5, 2019

Incidente violente s-au produs şi în zona dintre Grădinile Tuileries şi Musée d'Orsay şi pe malurile Senei.

Săptămâna aceasta, autorităţile franceze au trecut la ofensivă împotriva protestatarilor care continuă să manifesteze, oficiali de la Paris calificându-i ca fiind agitatori. Eric Drouet, un lider al mişcării Vestele Galbene a fost reţinut temporar de autorităţi în legătura cu presupusa organizare de manifestaţii ilegale, informează agenţia The Associated Press.

Peste 3.000 de manifestanţi s-au strâns în centrului oraşului Caen, dar nu s-au înregistrat incidente notabile, potrivit Ouest-France.

The scene in Caen a few minutes ago. The situation looks uncertain & the streets look full of tear gas. #GiletsJaunes #ActeVIII pic.twitter.com/Nu94iouTH8 — Jordan 🌹 (@Jordan_SP1) January 5, 2019

La Beauvais, aproximativ 600 de protestatari au venit în zona centrală a oraşului. Când unii au aruncat cu pietre şi alte obiecte spre forţele de ordine, Poliţia a intervenit cu gaze lacrimogene pentru a dispersa acţiunea de protest ce nu fusese aprobată de autorităţi.

Gendarmerie are currently launching tear gas grenades against #GiletsJaunes to disperse the crowd gathered for the #ActeVIII in Beauvais. Didn’t take them long!pic.twitter.com/4qp6WJFsLA — Jordan 🌹 (@Jordan_SP1) January 5, 2019

Alte patru persoane fost reţinute după ce mai mulţi protestatari au încercat să blocheze accesul în sediul cotidianului L'Est Républicain din oraşul Nancy. Poliţia a intervenit pentru a îndepărta baricadele ridicate de protestatari.

Circa 55% din francezi sunt în favoarea continuării protestelor, potrivit unui sondaj de opinie realizat recent de Odoxa Dentsu.

Totuşi, numărul manifestanţilor este în declin comparativ cu manifestaţiile din săptămânile precedente, informează postul LCI.

Începând din noiembrie, sute de mii de persoane au participat la protestele săptămânale organizate în Franţa de Mişcarea "Vestelor Galbene", care denunţă majorarea preţurilor la carburanţi şi erodarea nivelului de trai.

Franţa a fost şocată de imaginile care au surprins protetatari cu cagule în confruntări cu forţele de ordine. Arcul de Triumf de la Paris a fost vandalizat, numeroase magazine au fost jefuite, iar mai multe maşini au fost incendiate în cursul acţiunilor de protest din săptămânile precedente.