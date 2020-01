Camerele de supraveghere CCTV situate în apropiere de locul prăbuşirii arată pământul iluminat de o explozie puternică. La scurt timp, o explozie aruncă pietrele din zonă, rămăşiţele avionului fiind aruncate în toate părţile.

Resturile pot fi văzute cum ard, iar flăcările se sting încet în câteva minute, scrie RT.

Five security sources, three Americans, one European & one Canadian told @Reuters the initial assessment was that the plane had suffered a technical malfunction (evidence of engine overheating) & not a missile hit



Alleged crash CCTV footage 👇 pic.twitter.com/PR30m1lGGi