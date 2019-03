Proteste majore s-au desfăşurat şi în mai multe oraşe din ţară. Manifestaţiile din ultimele două săptămâni au fost cele mai ample.

Youngest #Algeria Protestor I have seen, out with thousands today chanting for change.



She is saying “Army and People brothers brothers”. Video: pic.twitter.com/fpu0sMug5m — Joyce Karam (@Joyce_Karam) March 22, 2019

Preşedintele Abdelaziz Bouteflika, în vârstă de 82 de ani, se confruntă cu cea mai mare ameninţare de pe perioada mandatului său, având în vedere faptul că reprezentanţii armatei, care l-au susţinut pe durata mandatului său, au decis miercuri să se alăture protestatarilor.

„Poporul şi armata sunt fraţi”, au scandat vineri protestatarii.

#Algeria 🇩🇿: Once agains the streets of #Algiers are packed with protesters demanding freedom, dignity and genuine democracy.#حراك_22_مارس pic.twitter.com/6W7t618hnB — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) March 22, 2019

Cel puţin 75 de persoane au fost arestate şi 11 poliţişti au fost răniţi în urma altercaţiilor produse săptămâna trecută în cadrul protestelor din capitala Algeriei.

Protestele recente, care s-au desfăşurat la Alger şi în alte oraşe din ţară, au fost provocate de decizia preşedintelui Bouteflika de amânare pe termen nedeterminat a alegrilor prezidenţiale, după ce acesta a anunţat că nu va candida pentru un nou mandat.

#Algeria 🇩🇿: protesters marching through the streets in the city of Bordj Bou Arréridj.#حراك_22_مارس pic.twitter.com/OShtuOoGue — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) March 22, 2019

Foto: Hepta