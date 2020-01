Mii de persoane protestează faţă de doborârea avionului, scandând sloganuri împotriva ayatollahului Ali Khameneni, liderul suprem al Iranului.

Violenţe au izbucnit în Piaţa Azadi din Teheran, iar forţele de ordine au utilizat gloanţe de cauciuc şi gaze lacrimogene pentru dispersarea manifestanţilor, informează publicaţiile The New York Times şi Independent.

Hey world please do not close your eyes on Iran's #Terrorist government, #IranProtests just started again our people need support and human rights eyes on government's actions

We do not want this regime anymore. #IranProtests #IranRegimeChange #IraniansWantRegimeChange https://t.co/sq96puXoXj