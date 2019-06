În cadrul unei conferinţe de presă, Vladimir Plahotniuc a transmis că partidul său nu consideră legitime deciziile luate sâmbătă în Parlament şi a anunţat că „va insista pentru alegeri prezidenţiale şi parlamentare anticipate”.

Liderul Partidului Democrat a transmis că au existat negocieri pentru crearea unei majorităţi parlamentare între PDM şi PSRM, dar acestea au eşuat.

„Confirm negocierile pe care le-am avut cu Igor Dodon. Timp de trei luni am avut multe discuţii. Am încercat o formulă de parteneriat tehnic pentru că înţelegeam că nu putem face o coaliţie politică, având în vedere divergenţele mari, ideologice, şi de alt gen. Am reuşit să găsim un consens, însă discuţiile intrau în impas pentru că apăreau cerinţe noi, în special pe zona geopolitică, pe care PDM nu le putea accepta”, a menţionat Plahotniuc.

„Am înţeles în ultimele zile că Dodon şi PSRM fac acel joc al negocierii cu ACUM ca să ne forţeze pe noi să acceptăm anumite condiţii, cea mai importantă fiind federalizarea ţării. Pot proba suplimentar acest lucru. A căzut în ultimul moment când nu am acceptat să semnez documentul de federalizare”, a mai spus Plahotniuc.

„Coaliţia PD-PSRM era aproape făcută, dar a căzut în ultimul moment, când am refuzat să semnez documentul legat de federalizare”, a adăugat Plahotniuc.

Liderul PD a declarat că semnarea acestui document ar fi însemnat să îşi trădeze ţara, colegii de partid, şi să devină un complice la planul odios al lui Igor Dodon pentru Republica Moldova.

Vladimir Plahotniuc a transmis că Igor Dodon şi PSRM au încălcat deliberat Constituţia şi nu au legitimitatea sa mai participe la formarea unei majorităti Constituţionale şi a Guvernului, deoarece „există dovezi că partidul a fost finanţat din exteriorul ţării”.

Partidul Democrat urmează să ia măsuri legale şi democratice pentru ca „planul ilegal de preluare al instituţiilor”, efectuat de Igor Dodon, să nu aibă loc, a transmis Plahotniuc.

„Începând de azi, consider că noi, cetăţenii Republicii Moldova, nu mai avem un preşedinte legitim al statului. Poporul e în drept să îşi aleagă un nou preşedinte, care să nu fie compromis, care să nu fie vulnerabil la alte interese decât interesele ţării”, a concluzionat Plahotniuc, reiterând faptul că va insisa pentru alegeri prezidenţiale şi parlamentare anticipate.