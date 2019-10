Guvernatorul californian Garvin Newsom a declarat starea de urgenţă în întreg statul american California, ca urmare a amplificării pericolului reprezentat de incendiile de vegetaţie care persistă de mai multe zile şi care au determinat evacuarea a zeci de mii de locuitori, relatează postul BBC.

Anunţul guvernatorului Californiei, de activare a stării de urgenţă, vine ca urmare a situaţiei critice interne, determinată de intensificarea focurior şi a vânturilor care le înteţesc.

Aproximativ 180.000 de persoane au fost încurajate, de către forţele locale de ordine, să-şi evacueze locuinţele. Străzile din jurul oraşului Santa Rosa au fost blocate de maşinile încercând să se îndepărteze de zona aflată sub incendiu.

Zeci de mii de case se află sub pericolul incendierii. De asemenea, aproximativ un milion de persoane îşi vor epuiza, confirorm preconizărilor, resursele de trai de care dispun.

Autorităţile din comitatul californian Sonoma au transmis sâmbătă evacuarea a 50.000 de persoane ca urmare a extinderii incendiului de vegetaţie Kincade, care persistă de cinci zile consecutive.

Foto: Twitter Crottaz Finance

#Wildfires continues to burn in #California, #sanFransico fire near a Toll Bridge in #Vallejo is burning on sidelines more #evacuations in the region. #US #fire pic.twitter.com/cIYMiPWUp3