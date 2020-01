Marţi, 28 ianuarie 2020, europarlamentarul dr. Tudor Ciuhodaru scria pe pagina sa de socializare că autorităţile de la Bucureşti ar fi descoperit mai multe fructe şi legume contaminate cu unul sau mai multe pesticide, mărfuri comercializate în prezent în România.

„Alertă alimentară. Fructe şi legume contaminate cu mai multe pesticide sunt comercializate acum în România. Cel mai frecvent toxic depistat e imazaliul (E233 substanţă interzisă în Uniunea Europeană!)”, scria medicul pe pagina sa de socializare.

El ne informa că testele efectuate de către Autoritatea Naţională Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) ar fi identificat 10 astfel de substanţe, iar merele şi cartofii ar fi cele mai riscante, precizând totodată că 98% din mostrele testate conţin cel puţin un tip de pesticid.

„Efectele toxice depind de doză şi de durata expunerii. Nu există antidot. Tratamentul este doar simptomatic. Esenţiale sunt decontaminarea şi suportul vital. Valorile înregistrate nu ar trebui să producă efecte toxice acute în cazul unui consum ocazional (doza maximă de imazalil este de 0,03mg/kg pe zi) dar se pot înregistra reacţii alergice sau iritative. Pe termen lung, consumul unor astfel de alimente contamintare este susceptibil de a conduce la afecţiuni hepatice şi renale, produce cancer, dăuna fertilitităţii şi de a afecta fătul. În caz de expunere sau posibilă expunere: sunaţi la un centru de toxicologie sau la 112. Îndepărtarea cojii fructelor şi legumelor ajută la îndepărtarea bacteriilor nedorite şi a pesticidelor, care se găsesc în concentraţie crescută în special la suprafaţa alimentelor. Nu uitaţi că fructele se spală corect ţinându-le sub jet de apă timp minim 60 de secunde sau măcar într-un vas cu apă, urmate de clătirea cu apă curată”, preciza Ciuhodaru.

Tot el afirma că nu e prima dată când astfel de produse importate sunt contaminate.

„Recent, fungicidul kresoxim-metyl a fost identificat peste valori maxime admise în fructele (caise, mandarine) produse în Turcia. În noiembrie 2017 imazaliul a fost identificat în mandarinele importate din Turcia. În 2013 a fost declanşat Sistemul Rapid de Alertă pentru Alimente şi Furaje (SRAFF) datorită a 10 tone de pere şi ardei capia cu depăşiri ale valorilor admise pentru pesticidele Carbendazim, Benomyl şi Formetanat”, mai preciza acesta pe Facebook.

Potrivit reprezentanţilor ANSVSA, cele mai frecvente reziduuri de pesticide detectate în fructe şi nuci au fost: acetamipridul, boscalidul, carbendazimul, clorpirifosul, ciprodinilul, iar în legume au fost acetamipridul, azoxistrobinul, boscalidul şi carbendazimul.

„Deşi, din verificările efectuate în cursul anului 2018 reiese că în produse precum mere, piersici, pere, rodii, gutui au fost găsite mai multe tipuri de pesticide, în cele mai multe situaţii limitele maxime admise pentru reziduurile de pesticide au fost respectate. Astfel, la nivel naţional, din numărul total de probe analizate de 4.237 fructe, nuci şi legume, într-un procent de 61,88% din probe nu au fost depistate reziduuri de pesticide, iar pentru 36,46% din probe au fost înregistrate reziduuri de pesticide sub limita maximă admisă. Restul probelor în procent de 1,66% au fost declarate neconforme (limitele maxime admise de reziduuri de pesticide depăşite). Rata neconformităţilor identificată în România, conform raportului menţionat, se încadrează în rata depăşirii limitelor maxime admise de reziduuri de pesticide de la nivelul statelor membre din Uniunea Europeană care este de 4,1%”, au transmis pentru Gândul.info reprezentanţii ANSVSA.

Gândul.info: Domnule doctor Ciuhodaru, cum se vede de la Bruxelles/Strasbourg problema creşterii incidenţei cancerelor digestive, puse de unii inclusiv pe seama majorării semnificative a cantităţilor de pesticide ingerate de români?

Tudor Ciuhodaru: Eu am cerut un raport al comisiilor de cercetare de la Parlamentul European, pentru a vedea care este incidenţa cancerelor. Nu am date statistice şi ştiţi foarte bine cum raportează România aceste informaţii. De asemenea, eu nu mă pot baza pe date superficiale. Am solicitat Comisiei ENVI să-mi stabilească priorităţi şi riscuri pe acest domeniu şi să-mi transmită o statistică, apropo de aceste afecţiuni.

Ca o paralelă, cei care sunt cei mai preocupaţi de aceste probleme sunt americanii. Ei incriminează tot ce reprezintă risc cancerigen, perturbatori endocrini etc. (temă importantă şi pentru Comisia ENVI din Parlamentul European).

Ei spun, cel puţin pe această zonă de perturbatori endocrini, că afecţiunile generate de aceştia sunt în continuă creştere. De aici apar tot felul de probleme de fertilitate, hormonale, de risc de a dezvolta secundar diverse cancere şi chiar sunt interesat să facem o astfel de reglementare.

Nu putem trăi sub o cupolă de sticlă şi, din păcate, facem reglementări care se aplică doar pentru ţările europene. Şi aici, o parte din ele au interzis, altele n-au interzis, dar produse de import au şi nu este nicio problemă.

Trebuie găsită o politică unitară, dacă tot se vorbeşte de verde, de Green Deal, despre ce bine va fi pentru sănătate. Să ştiţi că, din punctul acesta de vedere, văd această dorinţă a Uniunii Europene ca pe o oportunitate pentru a găsi pe lanţul alimentar, de la producător până la consumator, o variantă cât mai sănătoasă pentru fiecare dintre noi.

Gândul.info: Consideraţi că în România se (mai) respectă limitele atunci când vorbim de doze, de utilizarea responsabilă a pesticidelor?

Tudor Ciuhodaru: Noi avem o legislaţie care derivă mai mult sau mai puţin din directivele europene. Eu am nişte semne de întrebare pe care le aveţi şi dumneavoastră, şi anume cine şi cât dozează, cine cum verifică şi cine cum aplică.

Dacă ne uităm pe rapoarte, ele par în regulă la noi în ţară. Cine pune însă în practică normativele în vigoare? Cine măsoară cantităţile de pesticide utilizate în fermele româneşti? Fie ele mici, medii sau mari? Cum le măsoară, cum funcţionează controalele şi, mai ales, cine îi evaluează pe evaluatori?

Gândul.info: Insistăm cu întrebarea cu privire la creşterea incidenţei cancerelor digestive. S-a majorat sau aceasta în ceea ce ne priveşte?

Tudor Ciuhodaru: A crescut nu numai incidenţa cancerelor digestive, cât şi cea a cancerelor tiroidiene. Avem o problemă reală de sănătate publică. În ultima decadă şi chiar accelerat în ultimii ani, pe fondul folosirii intensive a pesticidelor, în afară de problemele de ecologie şi de mediu, le avem pe cele de sănătate publică, şi anume creşterea incidenţei cancerelor digestive, creşterea incidenţelor pacienţilor cu tulburări hormonale legate de aceşti perturbatori endocrini. O a treia chestie, deloc de neglijat, creşte incidenţa reacţiilor alergice şi a dermatitelor de contact.

Gândul.info: Cum facem cu cireşele cu imazalil? Le „curăţăm” de coajă? Şi la citrice ştim că sunt pericole.

Tudor Ciuhodaru: În afară de recomandările generale de spălare a fructelor sub jet de apă, clătite între 30 şi 60 de secunde, în primul rând ar trebui să verificăm de fiecare dată etichetarea ce pesticid a fost folosit în tratarea fructelor. Ar trebui să fie verificate foarte strict dozajele, astfel încât să corespundă măcar celor de siguranţă admise în acest moment la nivel european.

Am însă mari rezerve că aceste norme sunt respectate cu stricteţe de fiecare dată.

Mai mult, ce facem atunci când cireşele sunt tratate cu cocktailuri de pesticide?

În raportul citat de mine, 98% din mostrele testate aveau între două şi şase pesticide asociate. Interesant.

Pentru mine se mai ridică o problemă – nimeni nu spune ce se întâmplă cu asocierile acestea de pesticide. Fiecare pesticid este dat cu o doză maximă admisă, cu nişte limite de toleranţă, cu nişte efecte secundare. Nu se spune nicăieri despre cocktailuri. Potenţează? Agravează starea de boală? Se cumulează?

Aceste cocktailuri de pesticide sunt adevărate bombe chimice cu efecte biologice.

Gândul.info: Când vine vorba despre informarea corectă cu privire la cantitatea şi numărul pesticidelor folosite, totul devine un subiect delicat, fie că este vorba despre fructe şi legume produse în UE sau în ţări terţe.

Tudor Ciuhodaru: Eu sunt convins că sunt interese economice majore. Asta nu înseamnă că nu pot încerca, măcar de acum încolo, lucrurile riscante, periculoase, să fie date de-o parte sau reglementate în aşa fel încât să fie un risc minim pentru sănătatea noastră.

Gândul.info: Acest Pact Ecologic European cuprinde şi măsuri în ceea ce priveşte utilizarea responsabilă a pesticidelor. Corect?

Tudor Cihodaru: Este chiar un amendament pe care l-am susţinut, în ceea ce priveşte utilizarea responsabilă a pesticidelor şi a nu aproba lucruri noi în condiţiile în care nu sunt realizate studii de risc.

Amendamentul pe care l-am susţinut a fost că orice nou produs utilizat în agricultură sau care poate avea o influenţă asupra mediului, să nu fie autorizat până în momentul în care sunt luate toate precauţiile şi evaluările necesare, astfel încât să fim convinşi că nu se întâmplă nimic nici pentru mediu şi nici pentru sănătatea oamenilor.

Gândul.info: Sper să conştientizeze pericolul şi cei care utilizează neresponsabil pesticide în tratamentul fructelor şi legumelor.

Tudor Ciuhodaru: Unii dintre cei care utilizează pesticide neresponsabil nu sunt educaţi prevenit, vor să facă profit din agricultură cu orice preţ sau se tem că dacă nu folosesc îndeajuns, pierd cultura. De aceea, în acest context vrem să venim cu nişte măsuri economice de suport, de a găsi nişte facilităţi fiscale, eventual pe aceste fonduri de coeziune sau pe Fondul pentru Tranziţie Justă în valoare de 100 de miliarde de euro. Cei care utilizează pesticide corect, conform normelor, şi dezvoltă o agricultură cât mai apropiată de respectarea mediului şi a sănătăţii publice să fie recompensaţi.

Gândul.info: Aţi tratat vreodată vreun caz de intoxicaţii mici, medii sau severe cu pesticide?

Tudor Ciuhodaru: Bineînţeles. Noi, când ne confruntăm cu intoxicaţii acute exogene cu pesticide, avem cam două contexte. În primă instanţă vorbim de cel ocupaţional şi, în general, acesta este accident de muncă. Apoi este contextul accidental, iar aici vorbim de două variante, şi anume intoxicaţia voluntară (suicid) sau confundarea recipientelor şi ingerarea produsului. Şi aici vorbim de normele de siguranţă, de securitate, de folosire etc.

Simptomatologia este zgomotoasă. Ea depinde de calea de intrare şi de doză. Una este când pesticidul este inhalat şi predomină funcţia respiratorie majoră, iar alta când acesta este ingerat. Aici vorbim de greţuri, vărsături, dureri abdominale, diaree. Pot apărea fenomene toxice şi la nivel tegumentar.

Trebuie specificat aici că am avut cazuistică nu că o anumită persoană ar fi consumat 100 de cireşe, ci pe manipularea accidentală sau suicid.

În final, le transmit celor care „pun mâna” pe imazalil că sunt expuşi profesional. De aceea, se recomandă ca aceia care manevrează manual cantităţi mari de citrice să poarte mănuşi etanşe de cauciuc, pentru că imazalilul este liposolubil, el trece prin piele.

Sursă foto. Tudor Ciuhodaru/Facebook