Daniel David, profesor în psihologie clinică şi psihoterapie, preşedintele Asociaţiei Psihologilor din România, profesor asociat al unor instituţii străine de renume, candidează la conducerea Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, oraş a cărui dezvoltare rapidă l-a clasat pe locul 3 în clasamentul Forbes Best Cities 2019.

În această lume, în care, spune Daniel David, oamenii au un nivel avansat de educaţie, iar accesul la cunoaştere este democratizat substanţial, candidatul la funcţia de rector al UBBconsideră că universitatea trebuie să fie un participant activ şi că trebuie să devină ea însăşi un spaţiu deschis pentru cei din afara comunităţii academice tradiţionale.

Prof. univ. Dr. Daniel David, în vârstă de 48 de ani, este, din 2016, prorectorul UBB pentru cercetare, competitivitate – excelenţă şi publicaţii ştiinţifice.

Alegerea noului rector al UBB va avea loc în 3 martie. Contracandidatul phihologului Daniel David este teologul Pr. Prof. univ Ioan Chirilă.

Care sunt principalele obiective ale programului dvs?

Răspunsul se regăseşte în „Programul ProUBB+ : UBB - Universitate de clasă mondială (world-class) prin încredere şi deschidere”. Astfel, plasez candidatura mea la funcţia de rector al UBB în paradigma unei universităţi de clasă mondială (world-class), care să exprime, totodată, valorile noastre fondatoare şi virtuţile care consider că trebuie să le fie asociate - Tradiţie (prin Bun-simţ) şi Excelenţă (prin Raţionalitate/Înţelepciune) -, în spiritul umanist modern al încrederii şi deschiderii, pentru a genera o cultură organizaţională a solidarităţii şi cooperării, într-un cadru instituţional dominat de etică, un cadru menit să susţină apoi cu onoare şi curaj misiunea noastră universitară.

Conform acestui program, excelenţa nu este un aranjament exclusivist, ci, într-o înţelegere umanistă, o formă incluzivă de a susţine şi stimula valoarea fiecărui membru activ al comunităţii academice. Mai precis, excelenţă înseamnă instituţionalizarea unui standard înalt de calitate academică, pe care îl putem implementa în UBB, cu responsabilitate instituţională, rigoare administrativă şi empatie colegială. Urmând programul propus, UBB devine prima universitate a ţării – generatoare de caractere şi competenţe, de buni cetăţeni, fiind o sursă de bunăstare bazată pe cunoaştere pentru Cluj, pentru Transilvania şi pentru întreaga ţară, un reper fundamental în ştiinţa şi cultura naţională – şi, totodată, o universitate de referinţă la nivel internaţional, promovând cultura română şi contribuind la dezvoltarea unei civilizaţii umane bazate pe cunoaştere.

Mai precis spus, în Programul ProUBB+, cele trei misiuni principale ale unei universităţi world-class – educaţie, cercetare-devoltare-inovare şi relaţia cu societatea - se îmbină echilibrat, asigurând atât valorificarea potenţialului fiecărui angajat al UBB, cât şi satisfacerea intereselor diverse ale studenţilor. Desigur că fiecare dintre cele trei misiuni trebuie realizată cel puţin la nivelul unor standarde de calitate/performanţă, aşa cum sunt ele cerute de reglementări interne/naţionale şi definite, acolo unde este posibil, de comunitatea UBB. Dincolo de aceste standarde minimale, fiecare membru al comunităţii UBB se poate proiecta în funcţie de valorile/interesele sale, în a performa într-una sau alta (sau, poate, într-o variantă mixtă, în toate cele trei) dintre misiunile UBB. Diversitatea opţiunilor, respectul pentru acestea şi încurajarea rutelor mobile de evoluţie în cariera academică constituie o componentă fundamentală a acestui program.

În plus, o universitate world-class de astăzi îşi realizează cele trei misiuni apelând la o nouă paradigmă academică, pe care Programul ProUBB+ o defineşte prin încredere şi deschidere. Încrederea înseamnă că programele academice şi corpul didactic/de cercetători îşi stabilesc singuri ţintele de dezvoltare, respectiv traiectoriile şi indicatorii de carieră (bottom-up), inserându-se într-un cadru general, definit minimal (top-down), managementul academic având mai ales rolul de a verifica îndeplinirea acestora şi de a aloca resurse şi sarcini în funcţie de aceste planuri de dezvoltare. Ideea că managementul este singura structură care stabileşte direcţii de acţiune şi indicatori de performanţă şi de evaluare este complet depăşită în universitatea actuală, logica fiind cea a co-participării/cooperării, pe fondul încrederii. În acest demers, accentul pe calitate trebuie treptat să devină complementar focalizării asupra cantităţii, iar în anumite segmente chiar să înlocuiască accentul pe cantitate.

Deschiderea are în vedere două aspecte esenţiale. Primul aspect se referă la faptul că universitatea are şi rolul de a cataliza procesele de cunoaştere din afara universităţii, fiind un participant activ în lumea sa, lucru absolut necesar azi, când oamenii au un nivel avansat de educaţie, iar accesul la cunoaştere este democratizat substanţial faţă de epocile anterioare. Al doilea aspect se referă la faptul că universitatea trebuie să devină ea însăşi un spaţiu deschis pentru cei din afara comunităţii academice tradiţionale (studenţi/cadre didactice/cercetători/personal administrativ), care doresc să se implice, competent şi creativ, în cunoaştere.

Ce vă recomandă pentru această poziţie la conducerea UBB? Veţi mai putea dedica timp cercetării şi lucrărilor ştiinţifice?

Trăim într-o lume în care mediul academic este globalizat la nivel internaţional. Eu m-am format în acest mediu (la nivel doctoral şi postdoctoral) şi lucrez în acest mediu (ca adjunct professor), astfel încât cred că pot contribui la o bună integrarea a UBB în aria academică europeană/internaţională, în beneficiul comunităţii noastre.

Cu siguranţă, timpul pentru activităţile mele academice se va reduce, dar investiţia mea de timp în administraţie va duce la creşterea şansei mai multor colegi/studenţi de a beneficia de normalitatea unei universităţi moderne. Sunt pregătit să accept asta!

Cu ce greutăţi vă aşteptaţi să vă confruntaţi în mandatul dvs, dacă veţi obţine voturile colegilor?

Nu mă aştept la mari dificultăţi, deoarece programul propus este unul realist şi gândit în spirit umanist. Reluând textul din programul propus, Programul ProUBB+ nu urmăreşte o dezvoltare forţată sau nerealistă a UBB, dar nici nu susţine un status quo, generator de inerţie şi cu mare potenţial de risc în lumea contemporană aflată într-o dinamică alertă, sau o dezvoltare „organicistă”, imprevizibilă şi nepredictibilă (care poate se întâmplă, poate nu). Miza este consolidarea unei instituţii cu adevărat colegiale, astfel încât să oferim comunităţii academice şi societăţii în ansamblul ei cea mai bună versiune a universităţii, realizabilă cu resursele actuale.

Încrederea, deschiderea şi diversitatea nu sunt doar valori abstracte, ci fundamentul unor practici instituţionale cu adevărat orizontale. Fără false ierarhii, fără autoritarisme, fără gesturi instituţionale retrograde, fără discriminare, dar cu un mare respect pentru excelenţa muncii didactice, de cercetare şi a celei administrative. Programul ProUBB+ susţine o dezvoltare a UBB pentru oameni şi prin oameni, prin intermediul unor politici instituţionale adecvate, pe principiul Neminem Resideo, în paradigma academică a încrederii şi deschiderii, (1) printr-un demers strategic, dar non-directiv, (2) centrat pe performanţă academică (didactică şi ştiinţifică), dar în zona proximei dezvoltări şi a satisfacţiei profesionale/calităţii vieţii la locul de muncă/studiu, (3) cu aprecierea multiculturalităţii şi recunoaşterea diversităţii culturilor organizaţionale din UBB, dar ancorate în modele internaţionale specifice domeniului, (4) cu încurajarea diversităţii opţiunilor academice ale cadrelor didactice/cercetare, dar definite clar şi (5) cu angajamentul ca demersurile administrative să servească dezvoltarea, nu să o condiţioneze.

Care sunt metodele prin care vreţi să întăriţi legătura cu comunitatea?

Îmi propun să dezvolt, împreună cu echipa rectoratului, această componentă, în logica noii paradigme academice, definite prin deschidere. Mai precis spus, UBB trebuie să-şi dezvolte toate variantele de relaţie cu societatea, de la cele economice la cele culturale în sens larg, cu dimensiuni artistice şi mediatice. La nivel local/regional trebuie să transfere produse/servicii de calitate către societate (inclusiv către grupurile sociale care altfel nu şi le-ar permite). De asemenea, prin servicii de înaltă calitate, trebuie să contribuie la dezvoltarea locală/regională/naţională. În fine, prin contribuţii inovative, adesea derivate din CDI/activităţi culturale, UBB trebuie să contribuie la construcţia unor avantaje competitive ale municipiului Cluj-Napoca, la nivel regional, ale Transilvaniei la nivel naţional şi ale ţării la nivel internaţional.

Ca un exemplu de succes în acest sens, am susţinut recent dezvoltarea unui spin-off dedicat controlului radonului, în relaţia cu sănătatea populaţiei şi a mediului. Spin-off-ul a fost dezvoltat pornind de la cercetări fundamentale şi aplicative din UBB, având deja relaţii contractuale cu primăria Cluj-Napoca şi diverşi agenţi socio-economici. Putem gândi astfel de demersuri în toate facultăţile UBB, astfel încât să atragem resurse pentru UBB şi să rezolvăm probleme relevante pentru societate. Cred că fiecare unitate academică din UBB poate să-şi propună astfel de servicii (mai ales în zona populaţiilor defavorizate), iar prin Fundaţia UBB – Fundaţia Alma Mater Napocensis – putem dezvolta suplimentar astfel de servicii (spre exemplu, prin Fundaţia UBB, recent, am inclus UBB în programul Universitatea Vârstei a Treia). Transferul cognitiv şi tehnologic trebuie îmbinat cu demersurile antreprenoriale, atât la nivel de programe academice specifice, cât şi transversal, prin Oficiul de Management şi Transfer Tehnologic şi Cognitiv (OMTTC), care trebuie să devină un hub antreprenorial (inclusiv în colaborare cu societăţile antreprenoriale studenţeşti).

Apoi, în noua paradigmă academică a deschiderii, UBB trebuie să catalizeze procesele cognitiv-creative din afara universităţii şi să se deschidă intelectual şi ca infrastructură spre societate, extinzându-şi sfera de acţiune dincolo de definiţia tradiţională a comunităţii academice. La acest nivel, dezvoltarea şi valorificarea patrimoniului UBB (incluzând Grădina Botanică, Parcul Iuliu Haţieganu, Observatorul Astronomic, Vivarium, muzeele etc.) trebuie să fie o prioritate.

La acest nivel, universitatea trebuie să gândească în logica dezvoltării sustenabile; un program cum este actualul UBB Goes Green, dezvoltat prin Institutul STAR-UBB, trebuie stimulat în continuare (vezi la http://starubb.institute.ubbcluj.ro/index.php/ubb-goes-green/). Într-adevăr, ţinând cont de mărimea sa, UBB poate avea un impact semnificativ asupra mediului şi poate să devină un model de urmat. Spre exemplu, acolo unde este posibil, UBB ar trebui să-şi regândească clădirile în logica clădirilor verzi (ex. cu acoperişuri/terase verzi), iar în spaţiile proprii trebuie gândite programe de plantare a copacilor. Dincolo de clasamentele academice, pornind de la programul UBB Goes Green, din 2016 UBB s-a angajat şi în clasamente internaţionale de sustenabilitate - ex. GreenMetric -, care trebuie utilizate cu rol diagnostic şi de dezvoltare a UBB în această direcţie.

Atenţie însă, în acest proces complex al relaţiei cu societatea, UBB trebui să aibă însă şi libertatea academică de a explora ştiinţific şi cultural, neîngrădită de constrângerile imediate ale societăţii, lucruri la care societatea nici nu s-a gândit, cu rol formativ şi/sau tranformaţional în devenirea umană sau şi în schimbările societale paradigmatice.

O universitate modernă trebuie să fie alături de membrii săi şi în afara actului academic. În acest sens, consider că UBB trebuie să investească mai mult în grădiniţa/grădiniţele UBB (poate şi în construcţia celorlalte cicluri de învăţământ preuniversitar sub egida UBB sau a unor programe de after-school, unde este posibil cu implicarea studenţilor prin programele lor de practică profesională) pentru a ajuta tinerii părinţi, angajaţi şi studenţi din UBB, astfel încât îmbinarea vieţii private cu cariera să se petreacă foarte firesc şi eficient. Apreciem, în acelaşi sens, că este nevoie de o preocupare mai mare pentru condiţia angajaţilor pensionari ai UBB, prin înfiinţarea unui program de servicii destinate de UBB foştilor săi angajaţi pensionari (asistenţă psihologică, juridică, activităţi culturale etc.), respectiv chiar a unui cămin pentru seniori sub egida UBB (demers discutat deja în cadrul echipei rectoratului 2016-2020).

În fine, în societatea modernă, în care excesul informaţional poate duce uneori la o confuzie a ştiinţei şi pseudoştiinţei, imaginea UBB trebuie construită astfel încât să reflecte calitatea reală a acesteia, de citadelă a ştiinţei, culturii şi eticii, un partener şi o busolă a societăţii.

Aţi scris şi ati conferenţiat despre fericire. Aveţi în vedere să aplicaţi toate cunostinţele dvs sau credeţi că veţi putea face ceva pentru a face profesorii şi studenţii mai fericiţi?

Da, efectiv cred că o bună calitate a vieţii la locul de muncă este fundamentală pentru buna funcţionare a unei instituţii, fiind chiar un drept al angajaţilor/ştudenţilor. Astfel, cred sincer şi cu tărie că definindu-ne un set valoric comun (împreună cu virtuţile asociate) – Tradiţie (prin Bun-Simţ) şi Excelenţă (prin Raţionalitate/Înţelepciune) - , valorificând punctele tari ale fiecărui membru al comunităţii noastre şi generând contextul pentru ca fiecare să-şi exprime liber interesele profesionale, în condiţii de susţinere academică/administrativă adecvată, putem genera această stare de bine.

Sursa foto: daniel.david.ro