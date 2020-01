În viziunea sa, lipsa acordării derogării va duce în primăvara acestui an la majorarea costurilor cu înfiinţarea culturii de floarea soarelui cu circa 40 la sută, la diminuarea producţiei de seminţe de floarea soarelui care aduce cu sine majorări de preţ la materia primă pentru producţia de ulei şi, implicit, la scăderea producţiei de ulei românesc. Nu în ultimul rând, diminuarea suprafeţelor însămânţate cu floarea soarelui va aduce cu sine o scădere a producţiei de miere.

Astfel, românii, înţelegând aici atât fermieri (producători agricoli şi apicultori deopotrivă), cât şi procesatori, exportatori şi consumatori, cu totţii vom plăti mai mult pentru produsele finite brute ulei şi miere, cât şi pentru cele procesate, care derivă de aici, dar şi pentru importuri, care se vor majora, mai explică şeful Pro Agro.

Dacă sunt sau nu soluţii pentru redresarea acestei situaţii, precum şi ce anume ar fi trebuit să facă trimişii noştri politici peste hotare pentru a încerca să împiedice interzicerea neonicotinoidelor, puteţi afla din interviul următor.

Gândul.info: Cine va deconta factura pentru neacordarea de către MADR a autorizaţiei temporare (20 ianuarie -1 mai 2020) pentru utilizarea în situaţii de urgenţă a produselor de protecţie a plantelor pe bază de neonicotinoide pentru tratarea seminţelor de floarea soarelui?

Ionel Arion: O bună parte a notei de plată va veni pe numele fermierilor. Prin neacceptarea derogării şi pentru floarea soarelui, impactul Tanymecus Dilaticollis asupra acestei culturi oleaginoase va fi nimicitor. Vrem, nu vrem, în România se cultivă anual peste un milion de hectare cu floarea soarelui.

Fermierii care lucrează terenuri agricole situate în zona de sud a ţării, prin Moldova, şi foarte puţin prin Banat, sunt afectaţi de această răţişoară (Tanymecus Dilaticollis). Dacă seminţele de floarea soarelui, din investiţiile pe care noi le facem pe un hectar de cultură, ocupă 20 la sută aproape, închipuiţi-vă ce înseamnă să întoarcem cultura o dată. Practic, ajungem la un calup de 40% din investiţie, doar cu costul seminţelor, fără a mai pune reînsămânţatul şi celelalte procese de producţie.

Este foarte adevărat că, în acest an, fermierii au făcut deja aprovizionarea cu seminţe de floarea soarelui. Acestea vin de la furnizor netratate cu neonicotinoide. Ele sunt tratate de producător doar cu fungicide contra bolilor. La anul însă, ne vom gândi foarte bine dacă vom mai semăna floarea soarelui pe suprafeţe atât de mari, ca până în 2019.

De asemenea, costurile le vor plăti şi cetăţenii, consumatorii României, pentru că vom avea nevoie, probabil, la un moment dat, de import de ulei sau vom importa alimente care conţin ulei. Să ne gândim puţin la balanţa comercială a României. Acum o avem deficitară, dar o vom avea într-un deficit şi mai mare de la anul, prin necultivarea acestor plante.

Gândul.info: Aţi făcut cumva vreun calcul, cât din uleiul care este la raft este din floarea soarelui românească şi cât este importat brut şi apoi procesat?

Ionel Arion: Nu se aduce în cantităţi foarte mari, pentru că noi producem destul de mult. Este adevărat că şi exportăm din producţia floarea soarelui autohtonă, dar să ştiţi că, la rândul nostru, exportăm inclusiv ulei. În zona Ialomiţei, de unde sunt şi eu, avem două fabrici de ulei care funcţionează foarte bine şi fac şi export.

Vorbim de Expur Slobozia care face export de ulei de floarea soarelui, mai mult ambalat decât vrac. Acesta este un lucru benefic pentru economia ţării. Fabrica de la Slobozia este deţinută de un concern elveţiano-francez.

O a doua fabrică este cea de la Ţăndărei, Soare Internaţional (n.r. - Helios Agri International SRL), fosta Ultex Ţăndărei, care este într-o dimensiune de producţie mult mai mică. Însă, şi ea, la rândul ei, face procesare de seminţe de floarea soarelui şi produce ulei. Fabrica de la Ţăndărei aparţine unui investitor din Republica Moldova.

Gândul.info: Care este epoca optimă de semănat la floarea soarelui? Coincide ea cu perioada de dezvoltare a răţişoarei? Există soluţia de devansare a epocii optime de însămânţare?

Ionel Arion: O epocă optimă medie de semănat începe undeva de la 15-18 martie cu mici excepţii, până la sfârşitul lunii aprilie. Intervalele diferite depind foarte mult de diverşi factori. Mai exact de temperatura şi umiditatea solului, de arealul în care se seamănă. În Lunca Dunării semeni mai devreme, iar prin Prahova mai târziu, este mai frig noaptea.

În luna ianuarie experimentăm temperaturi de primăvară. Anul trecut am aplicat o tehnică puţin mai experimentală; am furat startul. Am încercat să semănăm mai devreme decât credeam noi că ar fi epoca optimă de dezvoltare a răţişoarei (n.r. - Tanymecus Dilaticollis). Ideea este că ele se suprapun. Semănatul şi răsăritul sunt în aceeaşi perioadă cu cea de înmulţire a acestui dăunător. Astfel, având nevoie de hrană şi de apă, mişună pe câmpii, se înmulţesc foarte repede, după care termină acea perioadă de proliferare şi nu mai atacă. Aşa cum am spus, în 2019 am încercat să semănăm mai devreme. Totul depinde însă foarte mult de capriciile naturii. Nu putem sta la mâna atâtor necunoscute, încât să semănăm la intervale diferite.

Gândul.info: Pentru campania de primăvară 2020, Ministerul Agriculturii a autorizat utilizarea în situaţii de urgenţă a unor produse pe bază de substanţe active din categoria neonicotinoidelor doar la tratarea seminţelor de porumb şi de sfeclă de zahăr. Pentru floarea soarelui şi rapiţă nu se mai dau autorizaţii temporare. Ce vor face fermierii?

Ionel Arion: Fermierii care au avut rapiţă şi n-au putut s-o scoată din iarnă, s-au bazat foarte mult că vor înlocui rapiţa cu floarea soarelui, înainte de anunţul MADR din 18 ianuarie 2020. Ei bine, acum producătorii agricoli nu mai au această alternativă. Unii dintre ei se gândesc deja ce vor face mai departe. Alţii se gândesc că vor planta porumb. Sunt şi zone în care această cultură nu poate fi semănată, pentru că sunt restricţii de altă natură, cum sunt şi animalele sălbatice. Acestea au ajuns să influenţeze asolamentul în fermă. Faptul că avem distrugeri mari la culturile de cereale generate de mistreţi, floarea soarelui constituia alternativa. Mistreţul nu are un apetit mare pentru acest tip de cultură oleaginoasă; turma de porci mistreţi trecea peste o solă cu floarea soarelui şi ajungea la cea de porumb.

Acum, fără această soluţie, unii dintre fermieri vor fi şi mai văduviţi. Ei încă o dată pierd o şansă de a fi capitalizaţi, dar apare şi o altă problemă. Nemaiavând atât de multe parcele de floarea soarelui, inclusiv apicultorii vor fi afectaţi, pentru că nu vor avea unde să-şi ducă stupii, să culeagă polen şi nectar pentru miere. Va scădea inclusiv producţia de miere. Anul acesta să ştiţi că nu va fi chiar aşa de mare impactul, dar de la anul se va vedea sigur, pentru că nu vom mai semăna atât de multă floarea soarelui.

Gândul.info: Câtă floarea soarelui ar fi fost însămânţată în acest an agricol, dacă fermierii ar fi putut trata seminţele cu neonicotinoide?

Ionel Arion: Dacă s-ar fi dat în continuare derogare, eu cred că peste 900.000 ha ar fi fost semănate cu floarea soarelui. Anul trecut au fost semănate 1,098 milioane hectare. O dată avem reducere prin faptul că fermierii vor renunţa să mai însămânţeze, pentru a nu-şi asuma riscul, şi aici există un procent destul de mic, dar vom avea un procent mai mare prin dispariţia solelor cu floarea soarelui care vor fi distruse. Unii dintre noi vor alege să reînsămânţeze, iar alţii vor renunţa, strict.

Vom putea cuantifica aceste pierderi în lunile mai-iunie. Ar fi fost bine însă ca, de acum, să implementăm un sistem de a gestiona aceste minusuri. Noi nici nu avem unde să anunţăm, să centralizăm aceste pierderi. Nu există un sistem atât de bine integrat, încât să adunăm aceste date şi la orice apăsare de buton să avem imediat informaţia. Aşa ar fi fost normal.

Mă gândesc să mergem la Autoritatea Naţională Fitosanitară (ANF) să anunţăm că întoarcem cultura. Va trebui să anunţăm inclusiv Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), pentru că noi facem o declaraţie în perioada martie-mai, una pe suprafaţă. Or, noi nemaiavând cultura şi trebuind s-o înlocuim, mergem şi la APIA.

Gândul.info: Există soluţii economic viabile pe piaţă, în acest moment, ca alternative la neonicotinoide, pentru tratamentul seminţelor de floarea soarelui?

Ionel Arion: Fermierul este un investitor şi trebuie să-l tratăm ca atare. Există un optimum economic. Atâta timp cât astăzi nu ni se oferă de către cercetare, de către companiile dezvoltatoare, un produs care să fie eficient şi la costuri măcar asemănătoare cu ceea ce există pe piaţă, nu avem alternativă.

Dar pentru a vă răspunde strict la întrebare, categoric nu. Nu sunt alternative la neonicotinoide în ceea ce priveşte combatarea Tanymecus la floarea soarelui. Se vehiculează informaţii potrivit cărora vor apărea la un moment dat şi alternative, însă în acest moment acestea nu sunt disponibile.

Acest Tanymecus nu este răspândit în întreaga Europă, astfel încât măsura interzicerii neonicotinoidelor la nivel comunitar să fie considerată una unitară, corectă. Au luat francezii această hotărâre. Au luat ei iniţiativa, au ajuns să influenţeze toată Europa, astfel că substanţele sunt interzise, una după alta. Aceste interziceri s-au făcut emoţional, nu raţional.

Gândul.info: Cu cât s-a vândut floarea soarelui, în medie, anul trecut? În prezent, cu cât se vinde tona de materie primă?

Ionel Arion: La recoltat, în 2019, floarea soarelui a fost 1.100 lei tona sau 313 dolari, iar săptămâna trecută, floarea soarelui, în portul Constanţa, a fost 1.700 lei tona sau 400 USD. Livrarea mărfii se face în port, însă transportul nu poate să coste mai mult de 10-13 euro pe tonă.

Cine va deconta această notă de plată?, întreb din nou... Noi, ca şi consumatori; românii nu vor mai avea acces la hrană ieftină.

Europa îşi doreşte ca toţi cetăţenii săi să fie hrăniţi bio, eco ş.a.m.d. Noi vă spunem că bio şi eco nu pot hrăni peste 500 de milioane de locuitori au Uniunii Europene. Nu există îndeajuns de multă producţie agroalimentară. UE, din cel mai mare exportator de alimente, va deveni în curând cel mai mare importator de alimente.

Deocamdată s-a dat startul. S-ar putea să avem surpriza ca, în următorii ani, să nu mai putem folosi şi alte produse de uz fitosanitar.

Gândul.info: Comisia Europeană a propus Pactul Ecologic European, pachet de măsuri care cuprinde şi reducerea semnificativă a utilizării pesticidelor. Ce-ar trebui să facă trimişii noştri în forurile europene?

Ionel Arion: Eu am foarte multe de reprosat europarlamentarilor români, care fac doar PR pe aici, prin România, vin pe la câte-o conferinţă, susţin câte-un discurs şi dispar repede pe multe mii de euro salariul la Bruxelles sau la Strasbourg. Am foarte mult de reprosat Reprezentanţei Permanente a României la Bruxelles, care are o altă agendă decât pe cea a fermierilor din România, a acelora care produc.

N-am văzut vreodată vreo luare de poziţie a vreunui oficial, a vreunui demnitar român, la Bruxelles, să spună contra, contra, contra! Niciodată, nimeni nu s-a pus contra. Dacă luăm toate voturile, mulţi erau în necunoştinţă de cauză.

Agenda la Parlamentul European, pentru fiecare eurodeputat român, trebuie să fie unică, indiferent de partid.

România este parte a UE, nu o remorcă a sa. România este una dintre puterile agricole ale Europei. Cu toate acestea, avem parte doar de interdicţii.

Gândul.info: Am vorbit până acum de autorităţi, dar nimic despre lobby-ul pe care organizaţiile de fermieri ar fi trebuit să-l facă, astfel încât neonicotinoidele să fie permise şi în această primăvară la tratamentul seminţelor de floarea soarelui şi de rapiţă. Vă citez din comunicatul MADR care anunţă autorizarea temporară doar pentru culturile de porumb şi de sfeclă de zahăr: „Decizia MADR vine în urma solicitărilor Asociaţiei Producătorilor de Porumb din România, a Federaţiei Naţionale PRO AGRO şi a Federaţiei Cultivatorilor de Sfeclă de Zahăr din România”.

Ionel Văduva: MADR ne-a înştiinţat că are nevoie să dea această derogare în baza opiniei celor implicaţi. Or, cei implicaţi sunt fermierii. Ca atare, am susţinut acolo că este nevoie de derogare şi pentru rapiţă, şi pentru porumb, şi pentru floarea soarelui.

