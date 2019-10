Cheating Watch costă 55 de dolari şi are capacitate de stocare internă de 4 GB, unde pot fi stocate documente în format TXT şi imagini (format JPG sau BMP). Ecranul are diagonala de 1,5 inci şi rezoluţie 128 x 128 pixeli. Ceasul are şi un buton de urgenţă, pentru a afişa rapid în loc de text o faţă de ceas.

Magic Calculator are capacitate de stocare internă de 4 GB şi un ecran tot de 1,5 inci. Dispozitivul este compatibil cu formatele TXT, JPG şi BMP. La fel ca şi Cheating Watch, include un buton de urgenţă. Documentele sunt încărcate în „calculator” prin intermediul portului micro-USB de care dispune.

Ambele produse pot reda fişiere audio în format MP3, WMA sau WAV şi clipuri video AMV/AVI. Dispozitivele prezentate sunt promovate de un magazin online din Croaţia, numit 24kupi.com.

Aceste gadgeturi au devenit atât de populare în Marea Britanie încât profesorii s-au plâns la guvern şi au cerut retailerului Amazon să nu le mai vândă.

Se pare că aceste accesorii nu sunt foarte fiabile. O clientă, care i-a acordat ceasului un rating minim pe Amazon, susţine că a fost prinsă de profesor în timp ce copia din cauza faptului că butonul de urgenţă nu a funcţionat. „Când s-a apropiat m-am panicat şi am apăsat butonul. A observat şi m-a chemat la catedră. Am încercat să ascund ceasul, care afişa text pe ecran, dar ceasul a fost primul lucru pe care a cerut să i-l arăt”, a scris ea.

Cheating Watch/24kupi Watch v2

Magic Calculator