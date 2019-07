Compania lui Kleczynski nu împlinise nici măcar un an de existenţă în 2008, dar deja se bucura de respect din partea întregi comunităţi de securitate cibernetică.

Până la momentul absolvirii din 2012, tânărul polonez şi-a dezvoltat în tăcere o afacere care îi aducea câteva milioane de dolari pe an. Astăzi compania sa are o cifră de afaceri anuală de peste 126 mil. de dolari şi milioane de clienţi din întreaga lume, iar în companie lucrează peste 750 de angajaţi.

Marcin Kleczynski s-a născut în 1989 în Polonia, iar atunci când avea trei ani familia lui s-a decis să se stabilească în Chicago.

Ceea ce l-a motivat pe tânărul Kleczynski să înceapă această afacere a fost o experienţă trăită la vârsta de 14 ani, atunci când era un adolescent obsedat de jocurile de video. În acel moment el şi-a infectat calculatorul cu un virus, şi ulterior a reuşit prin intermediul forumurilor şi a unei cărţi despre malware-uri să înveţe cum să abordeze şi să rezolve problema sa.

Malwarebytes s-a lansat oficial în ianuarie 2008, iar compania s-a dezvoltat rapid, motiv pentru care tânărul polonez de 18 ani a decis că o facultate nu avea decât să stea în calea succesului său. Cu toate acestea, mama sa avea cu totul alte gânduri pentru tânărul Kleczynski.

„Afacerea devenise reală, aşa că m-am dus cu mândrie la mama mea şi i-am spus : Nu cred că mai merg la facultate. Cinsprezece secunde mai târziu îmi împachetam lucrurile şi mă pregăteam să merg la facultate”, a declarat fondatorul şi CEO-ul companiei Malwarebytes, Marcin Kleczynski.

Ceea ce a alarmat-o iniţial pe mama lui Marcin Kleczynski, a fost faptul că fiul său lucrează într-un business cu un om de 30 de ani numit Burce Harrison. Marcin şi Bruce au lucrat la software-ul anti-virus pentru mai mult de un an, după ce au început să vorbească pe forumurile destinate discuţiilor despre viruşi şi anti-viruşi.

Cel de al doilea fondator al companiei este Bruce Harrison. Înainte de a se alătura business-ului creat, Harrison repara computere în Massachusetts. Marcin Kleczynski şi Bruce Harrison nu s-au întâlnit până când compania nu a împlinit un an de la înfiinţare.

„Nu ne-am întâlnit până nu am făcut primul milion, adică la aproape un după ce am lansat produsul. Ne-am salutat şi am continuat”, a mai declarat CEO-ul Malwarebytes.

Astăzi, Bruce Harrison, este şeful cercetării în companie şi lucrează pe coasta de est a Americii, în timp ce Kleczynski lucrează din sediul central al companiei, care se află Sillicon Valley.