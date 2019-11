Vehiculul aerian dispune de camere avansate, senzori şi algoritmi. Tehnologia identifică persoane aflate la distanţe de până la 150 de metri, iar informaţiile sunt procesate în timp real.

Proiectul este rodul colaborării dintre Police Scotland, compania Thales şi University of the West of Scotland (UWS).

Algoritmii, bazaţi pe inteligenţă artificială, sunt capabili să înveţe. „Îi sunt arătate imagini, imagini multe, până când recunoaşte ce sunt obiectele din ele”, a declarat profesorul Carl Schaschke, de la UWS.

Drona dispune şi de cameră termală, care îi permite să „vadă” noaptea. Aplicaţia camerei este suficient de „compactă” pentru a putea fi instalată pe un smartphone, potrivit inspectorului Nicholas Whyte.

Vehiculul are o lumină intermitentă albastră care este pornită atunci când se află în acţiune. Drona poate fi operată de doar doi poliţişti: unul o ghidează, iar celălalt foloseşte aplicaţia de recunoaştere facială.

Trei astfel de vehicule aeriene au intrat deja în serviciul poliţiei. Cetăţenii sunt reticenţi, însă, când vine vorba despre tehnologii care permit supravegherea. Inspectorul Whyte ţine să îi liniştească pe cei îngrijoraţi. „Nu ascundem nimic. (Drona - n.e.) Este acolo să ajute oameni, este acolo să găsească oameni”, a declarat el. „Aşa că suntem foarte deschişi şi transparenţi în ceea ce priveşte modul în care folosim dronele”, a adăugat Whyte.