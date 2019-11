Tim Berners-Lee, informaticianul britanic care a prezentat prima propunere pentru un „sistem de administrare a informaţiilor” în anul 1989, a reiterat apelul său pentru un Contract al domeniului online (Contract for the Web), îndemnând guvernele, companiile şi persoanele să îl garanteze prin implementarea a nouă principii-cheie.

Propunerile, elaborate de Fundaţia World Wide Web, au rolul de a limita ascensiunea ameninţărilor proferate online.

„Dacă nu reuşim să apărăm un domeniu online liber şi deschis, riscăm o distopie digitală marcată de inegalităţi şi de abuzuri asupra drepturilor”, a declarat Tim Berners-Lee înaintea unei conferinţe de profil programate la Berlin.

Într-un mesaj postat aneterior pe site-ul Fundaţiei sale, el a numit „domeniul online una dintre oportunităţile definitorii ale vremurilor” actuale, pledând pentru măsuri coordonate pentru „a evita utilizarea abuzivă a domeniului online de către cei care vor să exploateze, să divizeze şi să submineze”.

Până acum, Contractul pentru domeniul online (Contract for the Web) a primit susţinerea a peste 160 de companii, inclusiv Facebook, Microsoft şi Google. În plus, principiile de bază au fost asumate de mii de persoane şi de guvernele din Franţa, Germania şi Ghana.

Contractul prevede trei seturi de principii la care guvernele, companiile şi persoanele ar trebui să adere.

Pentru guverne, sunt prevăzute următoarele principii: 1. asigurarea conectării tuturor la Internet; 2. menţinerea la dispoziţie a Internetului tot timpul; 3. respectarea şi protejarea drepturilor fundamentale ale persoanelor la viaţă privată şi în privinţa datelor din sfera online;

Pentru companii, sunt prevăzute următoarele principii: 4. a face Internetul accesibil pentru toată lumea, inclusiv din punctul de vedere al costurilor; 5. respectarea şi protejarea vieţii private a persoanelor şi a datelor acestora pentru a consolida încrederea în sfera online; 6. dezvoltarea tehnologiilor care să susţină cele mai bune valori ale omenirii şi contestarea celor mai rele;

Pentru cetăţeni, sunt prevăzute următoarele principii: 7. să fie creativi şi să colaboreze în domeniul online; 8. să înfiinţeze comunităţi puternice, care să respecte discursul civic şi demnitatea umană; 9. să lupte pentru web.