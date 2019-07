În 2017, Andy Rubin a fost acuzat că a avut o „relaţie nepotrivită” cu o subordonată, în timp ce lucra la Google. Rubin a părăsit compania tehnologică în 2014 şi - chiar dacă şefii de la Google au descoperit dovezi care confirmau comportamentul lui Rubin - acesta a luat compensaţii de 90 de milioane de dolari, primind între 1,25 milioane dolari şi 2,5 milioane dolari în fiecare lună, timp de patru ani.



Potrivit unor noi dezvăluiri, cuprinse în plângerea civilă depusă împotriva lui Rubin de către fosta soţie, Rie Hirabaru, acesta ar fi ascuns plăţile realizate de Google şi a determinat-o să semneze un contract prenupţial, bazat pe premise false.



În procesul amintit, Rubin este acuzat că a conspirat pentru a-şi escroca soţia, prin nedivulgarea „surselor sale de venit, a sumelor din conturile familie şi a cheltuielilor”, scrie androidcentral.com.



Rubin a avut cel puţin cinci amante şi a întreţinut un adevărat „harem”. Mai mult, acesta le-a oferit pe femei şi altor bărbaţi: „Printre aventuri se numără şi relaţii bazate pe „deţinerea” femeilor respective, unde Rubin le acoperea cheltuielile, dacă se culcau şi cu alţi bărbaţi”, se arată în dosarul lui Rubin.



Rubin a deschis un cont bancar separat pentru a economisi banii de la Google şi a ascunde „sute de mii de dolari, reprezentând plăţile către alte femei”.



În tot acest timp, geniul de la Google era protejat de contractul prenupţial, în contextul posibilelor consecinţe financiare, în cazul în care nevasta va divorţa de el, din cauza relaţiilor extraconjugale.



În prezent, Rie Hirabaru Rubin încearcă să anuleze prenupţialul, situaţie în care ar primi o parte din averea netă de 350 milioane de dolari a lui Rubin.



Avocaţii lui Andy Rubin au pregătit o pledoarie pentru cei de la The Verge, în care arată: „Este o dispută în sfera familială, în care soţia regretă decizia de a executa un acord prenupţial. Ar trebui soluţionat într-un tribunal al familiei. Scandalul este dominat de acuzaţii false şi dorim cu nerăbdare să expunem propria versiune”.



Andrew E. Rubin este un programator, tehnician şi antreprenor de succes, co-fondator şi CEO al incubatorului Playgroung Global şi partener în firma de venture capital Redpoint Ventures. El este co-fondatorul şi fostul CEO al Danger Inc. şi Android Inc.

Foto: Wikipedia / Pixabay