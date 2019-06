„Atunci când încerci să schimbi o organizaţie, sistemul imunitar al instituţie te atacă”, şi-a început prezentarea Salim Ismail în formula pe care a consacrat-o deja. Şi a continuat vorbind despre faptul că puterea de calcul a crescut în mod constant în ultimii 110 ani. Fiecare tehnologie are propriul ciclu de viaţă dar imediat rolul său este preluat şi dus mai departe.

Proprietatea de bază a progresului tehnologic este să ia un lucru căruia i se simte lipsa şi să îl ofere din abundenţă. Unic pentru noi, care am văzut dublarea puterii de calcul în timpul vieţii noastre, este faptul că în acest moment mai multe tehnologii au ajuns în punctul în care urmează un salt. În acelaşi timp el a oferit exemplul printării 3D. Ideea exista de peste trei decenii, dar tehnologia a avut nevoie de tot acest timp până a devenit viabilă, a spus Salim Ismail.

„Acum aproape niciodată inovaţia nu vine de la marile companii. Cei care inovează sunt în start-up-uri. Iar românii sunt mai nebuni decât majoritatea oamenilor, aşa că mă aştept la multe idei să vină de aici”, explică fondatorul Singularity University.

Dacă faptul că acum putem edita genomul uman la fel de uşor cum lucrezi într-un document word, anunţat de Salim, este unul dintre subiectele obişnuite ale spaimelor oferite de media, faptul că ”în trei ani nu o să mai merite să îţi cumperi maşină. În şase ani nu o să ne mai cumpărăm deloc”, arată invitatul.

„Avem 20 de domenii care sunt pe punctul de a evolua exponenţial. Şi societatea nu este pregătită să trăiască aceste schimbări. Metabolismul democraţiei are probleme cu acest tip de schimbări.

Liderii noştrii politici rezolvă problemele care existau pe vremea când erau ei copii. Şi asta nu funcţionează”, a explicat Salim.

„Astăzi pierdem modelul de afaceri care susţinea jurnalismul de investigaţii şi acesta este un lucru foarte periculos”, a remarcat Salim în momentul în care a fost întrebat în ce fel se schimbă jurnalismul.

„Tehnologia are mereu mai multe aplicaţii pozitive decât negative, de aceea problema este că suntem tentaţi să interzicem inovaţia în loc să fim şi să corectăm doar greşelile”, a remarcat Salim.

„În mod clar, îmi pare cel mai amplu festival dedicat transformării digitale din Europa!”, a spus Salim Ismail despre noul iCEE.fest: UPGRADE 100.

În deschiderea celei de-a doua zile, Salim Ismail a susţinut o prezentare despre cum pot companiile să folosească tehnologii de ultimă generaţie pentru a-şi depăşi competitorii.

