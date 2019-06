Informaţia a fost făcută publică de actor, în timpul unei conferinţe de presă organizată la E3, unul dintre cele mai mari saloane internaţionale dedicate jocurilor video de la Los Angeles.

Publicul s-a arătat foarte încântat şi a avut parte şi de un trailer al jocului.

Keanu Reeves îl încarnează în acest joc pe Johnny Silverhand, un "rocker rebel legendar", potrivit companiei de producţie.

Keanu Reeves s-a consacrat la Hollywood cu personajul Neo din trilogia SF "Matrix". Alte roluri importante au fost cele din filmele "Dragoste şi moarte în Idaho" (1991), alături de River Phoenix, "Pact cu diavolul" (1997), alături de Al Pacino, precum şi "Speed - Cursa infernală" (1994) şi "Constantin" (2005). În ianuarie 2005, Reeves a fost recompensat cu o stea pe Walk of Fame de la Hollywood. Printre alte roluri ale starului american se numără cele din filmul SF "Ziua în care Pământul se opri", drama "Vieţile secrete ale Pippei Lee/ The Private Lives of Pippa Lee", regizată de Rebecca Miller, în care joacă alături de Robin Wright, şi "Henry's Crime", alături de Vera Farmiga şi James Caan. Cel mai recent film al actorului, "John Wick: Chapter 3 - Parabellum", a fost lansat în luna mai.