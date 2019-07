Cele două persoane care au intrat în contact cu pachetul suspect nu prezintă simptome de expunere la sarin, a declarat Jon Johnston, şeful serviciului de pompieri din oraşul Menlo Park.

Oficialul a precizat că toate pachetele primite sunt în mod standard testate, iar în cazul unui pachet au fost depistate presupuse urme ale substanţei sarin.

Anthony Harrison, un purtător de cuvânt la Facebook, a declarat că firma a evacuat patru clădiri.

"Autorităţile nu au identificat încă substanţa găsită", a precizat Harrison.

Potrivit Centrul pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor (CDC), sarinul este un agent chimic toxic sub formă lichidă şi este inodor, incolor şi insipid. Substanţa se poate evapora şi provoacă simptome în doar câteva secunde relatează agenţia The Associated Press.

O picătură de sarin pe piele poate cauza transpiraţie excesivă şi spasme musculare, iar expunerea la doze mari poate duce la paralizie şi stop respirator.