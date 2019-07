Telefonul are un preţ recomandat de 1.400 de lei şi atrage atenţia prin faptul că are un display care acoperă aproape toată partea frontală.



Pe scurt, Huawei P Smart Z rulează interfaţa EMUI 9 (bazată pe Android 9.0), are ecran LCD cu diagonala de 6,59 inchi (rezoluţie FHD+), chipset Kirin 710F, 4 GB memorie RAM, capacitate de stocare internă de 64 GB (plus slot pentru card micro-SD) şi baterie cu capacitate de 4.000 mAh.



Cameră „periscop”



Camera secundară, ascunsă în corpul telefonului, are senzor de 16 MP şi este asistată de algoritmi de inteligenţă artificială pentru recunoaşterea automată a scenariului din cadru.



Aceasta este activată şi se ridică automat deasupra ecranului doar în momentul în care este accesată funcţia de selfie. Potrivit producătorului, este nevoie de doar o secundă pentru ridicarea sau coborârea camerei. Huawei susţine că mecanismul poate rezista la 100.000 de folosiri.



Telefonul este prevăzut cu o funcţie inteligentă de protecţie la scăparea pe jos care detectează automat momentul când telefonul este în cădere liberă şi retrage obiectivul.



Camera principală este duală (16 MP + 2 MP) şi recunoaşte, de asemenea, scenariile, optimizând automat setările pentru fiecare în parte.