Numele laptopului, gândit pentru gamerii împătimiţi, dar şi pentru jucătorii profesionişti, vine de la celebra armă SCAR din jocul video Counter-Strike: Global Offensive. Potrivit ASUS, designul acestui produs a fost realizat în colaborare cu BMW Designworks Group.

Carcasa este realizată în totalitate din plastic, care seamănă cu fibra de sticlă în jurul tastelor, şi cu metal pe spatele ecranului. ROG Strix Scar III are multe fante de aerisire, pe partea de jos, dar şi pe lateral. Mai mult, ca orice dispozitiv de gaming actual, SCAR III este înzestrat cu multe luminiţe şi LED-uri (sub taste, de jur împrejurul carcasei şi în logo-ul ROG), o caracteristică care pe mine nu mă atrage, chiar dacă e vorba de dispozitive de gaming. Din fericire, acestea pot fi personalizate sau oprite complet. Pentru gamerii care doresc mai multă memorie RAM, accesul la sloturi se face prin înlăturarea, uşoară, cu o şurubelniţă normală, în cruce, a capacului de pe partea din spate.

ASUS ROG Strix SCAR IIII beneficiază de suficiente porturi: Ethernet, jack audio de 3,5 mm, trei USB 3.1, unul USB Type C 3.1 şi HDMI. Lipseşte, însă, cititorul de carduri SD care era prezent pe SCAR II. În partea dreaptă se găseşte un stick de memorie proprietar, galben transparent, numit Keystone. Acesta le permite gamerilor să transfere profilele şi preferinţele în materie de luminiţe de pe un computer ROG pe altul.

Un touchpad isteţ

Tastatura este de calitate superioară, precisă, solidă şi include sistemul de iluminare AuraSync RGB, care poate fi controlat prin intermediul aplicaţiei Armoury Crate, dar reglat şi din butoanele dedicate. Tastele au cursă suficient de mare şi sunt foarte silenţioase. Este interesant şi faptul că tastele WASD folosite de gameri nu sunt scoase în evidenţă pe acest model, aşa cum a făcut ASUS pe SCAR II, unde erau transparente. Pe SCAR III acestea sunt la fel ca celelalte.

La fel ca şi pe alte modele de la ASUS, touchpad-ul de pe SCAR III are şi rol de tastatură numerică digitală. Aceasta se activează prin ţinerea apăsată a degetului pe senzorul NumLk, poziţionat în colţul din dreapta sus al touchpad-ului. Pentru dezactivare se apasă senzorul din nou. Aceasta este o modalitate isteaţă de a oferi un number pad fără a reduce spaţiul dintre taste.

Laptopul va petrece mult timp pe biroul utilizatorului, fiind scos din casă probabil doar la LAN Party-uri şi competiţii de gaming, deoarece este greu (aproape 2,5 kg) şi gros. Nu ajută la capitolul mobilitate nici dimensiunile generoase ale încărcătorului, care arată ca o cărămidă.

Display impresionant şi performanţe excelente

Display-ul este punctul forte al acestui laptop. Are rezoluţie Full HD, cu rată de împrospătare de 240 Hz şi timp de răspuns de 3 milisecunde. Deoarece foloseşte un panou IPS, ecranul are unghiuri largi de vizualizare, iar suprafaţa mată îl fereşte de reflexii. Acesta este un ecran care va fi apreciat foarte mult de gameri. În alte scenarii, precum editarea foto, display-ul nu iese în evidenţă, deoarece are luminozitate scăzută (maxim 270cd/m2) şi contrast mic comparativ cu monitoarele gândite pentru specialiştii din domeniu. Totuşi, display-ul de pe SCAR III reproduce cu acurateţe culorile, care sunt natuarale, vii.

Marginile ecranului au fost şi ele reduse mult, iar raportul screen-to-body este de 81,5%. Atrage atenţia faptul că laptopul nu include un webcam. ASUS le pune la dispoziţie, separat, utilizatorilor un model de cameră clip-on, care poate fi ataşată acolo unde aceştia doresc.

În partea de jos a ecranului există o zonă decupată. Nu se ştie de ce compania a luat această decizie. Prin spaţiul respectiv se văd tot timpul toate cablurile conectate la porturile din spate, iar decupajul poate distrage, de multe ori, atenţia de la ceea ce se întâmplă pe display.

Sunetul este, de asemenea, surprinzător de bun, atât în jocuri cât şi atunci când am ascultat muzică din Spotify.

Pe scurt, SCAR III rulează Windows 10 Home 64 bit, dispune de procesor octa-core Intel Core i7-9750H „Coffee Lake”, 16 GB memorie RAM, placă video NVIDIA GeForce RTX 2070 8 GB şi capacitate de stocare internă de 512 GB pe SSD şi 1 TB pe HDD. Dispozitivul vine cu o serie de aplicaţii ASUS preinstalate: Armoury Crate (care oferă informaţii detaliate despre sistem, profiluri pentru gaming, opţiuni pentru viteza ventilatoarelor sau blocarea/personalizarea unor taste), Game First V (pentru optimizarea reţelei: gaming, streaming video, descărcare de fişiere), Sonic Studio III (setări de sunet avansate) sau Scenario Profiles (care permite trecerea rapidă de la un nivel de performanţă la altul: silent, balanced, turbo).

Performanţele generale sunt foarte bune. Am testat jocul în Counter-Strike: Global Offensive şi World of Tanks. În ambele cazuri, SCAR III s-a descurcat admirabil. Alt scenariu în care acest computer se descurcă foarte bine, datorită „măruntaielor” puternice pe care le are, este editarea video, chiar la nivel avansat.

Atunci când îndeplineşte o sarcină dificilă sau deseori în modul Turbo, dispozitivul devine foarte zgomotos. Pare un avion care se pregăteşte să decoleze. Nu este o problemă când eşti singur în cameră şi foloseşti căşti, dar în orice alte scenarii zgomotul este deranjant.

Bateria laptopului se încarcă repede, iar într-un scenariu de productivitate - luminozitate la 80%, un browser pornit cu 10-12 tab-uri, un program de editare text, editare foto, transfer de fişiere - autonomia acumulatorului a fost de aproximativ patru ore. Jucând CS:GO cu setări maxime bateria nu ţine mai mult de 40 de minute. Oricum, la cât de puternice sunt componentele interne, nu ai cum să te aştepţi ca acest laptop să fie un campion al autonomiei bateriei.

Performanţele foarte bune sunt confirmate şi de testele sintetice:

PCMark 10: 5.590 (Essentials: 8.733; Productivity: 7.451; Digital Content Creation: 7.287)

3DMark Time Spy: 7.265

3DMark Fire Strike: 16.449

Cinebench R15 CPU: 109,51 fps

Cinebench R15 GPU: 1.224 cb

În concluzie, ROG Strix SCAR III este un laptop puternic, care se va descurca foarte bine în majoritatea jocurilor actuale, oferind în acelaşi timp şi un display excelent pentru gaming. Sunt multe PC-uri puternice pe această nişă care suferă la acest capitol. Mai mult, tastatura este excelentă. Totodată, caracteristicile tehnice avansate îl fac un instrument foarte util şi pentru cei care fac editare video. Nu mi-au plăcut modul în care este decupat ecranul în partea dreapta jos şi faptul că laptopul este zgomotos atunci când îndeplineşte sarcini mai grele. Mai mult, lipseşte complet webcam-ul. Cred că ASUS putea să includă una clip-on în cutie, la aceşti bani. În versiunea testată de noi, SCAR III costă aproximativ 8.400 de lei.