Fitbit Versa 2 este mai gros decât modelele predecesoare, dar foloseşte curele compatibile cu acestea. Încărcătorul nu mai poate fi partajat cu versiunile anterioare, deoarece noul model este mai gros, cam cu un milimetru. Mai mult, noul ceas păstrează designul cu un singur buton introdus pe Versa Lite. Ceasul foloseşte acum un display OLED şi include, în partea din faţă, un microfon prin intermediul căruia poate fi accesat asistentul digital Amazon Alexa sau prin care pot fi trimise răspunsuri audio la mesajele text primite.

Butonul păstrat pe Versa 2 execută comanda înapoi şi poate fi programat pentru a accesa, la o apăsare mai lungă, serviciul de plăţi Fitbit Pay sau asistentul digital Alexa.

Versa 2 alături de Versa Lite

Caracteristici tehnice atractive

Din punct de vedere hardware, Versa 2 este un smartwatch solid. Ecranul AMOLED de 1,4”, cu rezoluţie de 300 x 300 pixeli, este protejat cu sticlă Gorilla şi oferă o vizibilitate mai bună afară şi contrast mai ridicat comparativ cu panourile LCD. Display-ul poate fi setat acum şi să stea tot timpul pornit, dar funcţia afectează semnificativ autonomia bateriei, care fără always-on ajunge şi la şase zile. Cu funcţia activată bateria ţine cam două zile. Acumulatorul se încarcă complet de la zero în aproximativ două ore.

Carcasa este realizată din aluminiu, iar cureaua livrată în cutie este din silicon. Totodată, Versa 2 include conectivitate NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n şi Bluetooth 4.0 (tehnologie mai veche, dar cu forţă de penetrare prin obstacole, precum haine sau buzunare, mai mare decât 5.0). Noul smartwatch pare să beneficieze şi de un procesor mai rapid, deoarece aplicaţiile pornesc mai repede, iar sistemul de operare este mai fluid.

Totodată, la fel ca modelele anterioare, Versa 2 este rezistent la apă până la o adâncime de 50 de metri şi rezistă în continuare la temperaturi extreme (minus 20 grade - plus 60 de grade Celsius).

Nici Versa 2 nu dispune de propriul senzor GPS. Astfel, cei care doresc ca ruta de alergare să fie înregistrată într-o aplicaţie dedicată trebuie să aibă telefonul cu ei. Pentru aceştia o opţiune mai bună ar putea fi vechiul model Fitbit Ionic sau modelele rivale de la Samsung şi Apple, care includ această componentă.

Sistemul de operare a fost îmbunătăţit cu câteva funcţii noi. Nu voi insista asupra elementelor centrale, care sunt în mare parte neschimbate, deoarece am vorbit despre acestea în recenziile anterioare, la Versa şi Versa Lite. Pe scurt, prin glisarea degetului de jos în sus (swipe) pe ecran utilizatorul are acces la secţiunea/aplicaţia Today, care arată progresul în materie de mişcare (paşi, calorii arse, distanţă parcursă etc.) şi antrenamente din ziua respectivă. Glisarea de sus în jos a degetului pe ecranul principal afişează fluxul de notificări. O noutate este apariţia, în secţiunea de notificări, a trei scurtături pentru controlul muzicii, Alexa şi accesul la setări rapide.

Prin glisarea degetului din dreapta spre stânga pe ecran este accesată secţiunea de aplicaţii. Acestea pot fi rearanjate. Prin ţinerea apăsată a degetului pe iconiţa ei, o aplicaţie poate fi mutată pe un alt ecran sau pe o altă poziţie de pe acelaşi ecran.

Probleme „cronice” care trebuie rezolvate

Ajungem acum la una dintre problemele vechi ale Fitbit. Magazinul de aplicaţii este în continuare „rudimentar”. Nu ai un istoric al aplicaţiilor instalate, un sistem de rating şi recenzii, filtre şi nu există posibilitatea salvării la favorite sau într-o listă a unei aplicaţii, pentru a fi încercată mai târziu. Dacă ai uitat, după o resetare la setările din fabrică, ce nume avea faţa ta preferată de ceas, „ghinion”, va trebui să o cauţi din nou ca un orb. Vă recomand să faceţi capturi de ecran pentru a evita această situaţie. Din acest punct de vedere, Fitbit nu a făcut progrese. În continuare numărul de aplicaţii disponibile în magazin este destul de mic.

Compania a lansat, în sfârşit, o aplicaţie Spotify, cerută de mulţi utilizatori. Aceasta permite schimbarea melodiei, trecerea de la repeat pe shuffle în listă, adăugarea unei melodii la favorite, dar şi schimbarea dispozitivului pe care este rulată muzica. Totuşi, aplicaţia nu este foarte rapidă, iar schimbarea melodiei, fără a scoate telefonul din buzunar, se face mai repede de la butonul dedicat al căştilor.

În ceea ce priveşte feţele de ceas disponibile, numărul acestora este satisfăcător.

Persistă, deşi sunt mai rare, problemele de conectivitate pentru care compania Fitbit a fost criticată deseori. Am observat că sunt probleme mari în continuare cu telefoanele Huawei, care restricţionează lucrul în fundal al aplicaţiilor, iar mulţi utilizatori nu ştiu ce să facă pentru ca aplicaţia Fitbit să nu fie afectată. Eu folosesc ceasul cu un smartphone Nokia 8 Sirocco, care rulează Android One, şi uneori trebuie dezactivată funcţia Bluetooth sau restartat ceasul pentru ca sincronizarea cu telefonul să se reia. Totodată, persistă erorile din magazinul de aplicaţii. Deseori, în timp ce navighezi, apare o pagină albă cu mesajul „Retry”, iar unele feţe de ceas nu se instalează corect sau nu pot fi personalizate. Bănuiesc că acest lucru se întâmplă deoarece acestea nu au fost optimizate de dezvoltatori pentru noul model de ceas.

Versa 2 include acum şi integrare cu asistentul vocal digital Alexa, dezvoltat de gigantul Amazon, dar acesta este inutil în România, deoarece serviciul nu este disponibil oficial. Despre ţara noastră Amazon Alexa ştie, din interacţiunile mele anterioare cu serviciul, doar că „este un stat cu ieşire la Marea Neagră”.

Noul smartwatch oferă şi serviciul de plăţi Fitbit Pay, care funcţionează în România cu Revolut (Mastercard), Orange Money (Visa) şi Banca Transilvania (Visa). Am făcut prima plată cu ceasul din viaţa mea cu Versa 2, via Revolut, şi totul a mers fără probleme. Este o experienţă plăcută, pe care o recomand.

În ceea ce priveşte urmărirea activităţilor, Versa 2 este la fel de precis ca şi celelalte dispozitive Fitbit pe care le-am testat în trecut. Practic, dacă eşti serios în ceea ce priveşte sportul şi mişcarea, ai cam două opţiuni în materie de dispozitive purtabile precise: Fitbit şi Garmin.

Deşi vine cu funcţii noi, Versa 2 are acelaşi preţ ca modelul Versa, un lucru binevenit. În România, dispozitivul costă aproximativ 1.000 de lei.

În concluzie, Versa 2 este în continuare ceasul meu preferat pentru fitness şi mişcare, deoarece este, discutabil, cel mai precis de pe piaţă, are autonomie „heavy duty” şi beneficiază de o aplicaţie, Fitbit, excelentă. Compania trebuie, însă, la un an şi jumătatea de la lansarea familiei Versa, să rezolve problemele de conectivitate şi să îmbunătăţească magazinul de aplicaţii.