După ce am folosit multă vreme excelentul model T'nB ErgoLine, simplu, dar care îşi face foarte bine treaba, am avut ocazia să folosesc modelul MX Vertical de la Logitech, care „joacă” într-o ligă superioară. Are şi un preţ dublu, ce-i drept.



Înainte de a intra în detalii despre acest produs, trebuie să lămurim de ce este bine să încerci să treci la un astfel de mouse. Oricine îşi aşază palma, lipită, pe o suprafaţă plată poate constata că aceasta nu este poziţia naturală a mâinii. Se simte o mică presiune în încheietură, dar şi în muşchii antebraţului. Poziţia naturală este cea pe care mâna o are atunci când se odihneşte lângă corp. Transpusă pe o suprafaţă (precum un birou) această poziţie devine aproape verticală, iar palma cade perpendicular pe aceasta. Mauşii verticali sunt gândiţi pentru a se potrivi exact în acest scenariu.





Mai mult, potrivit specialiştilor, pentru a mişca un maus vertical sunt folosiţi muşchii mai mari ai mâinii şi nu încheietura, cum se întâmplă în cazul modelelor standard.

Trecerea de la un mouse standard la unul vertical nu este chiar uşoară, deoarece creierul s-a obişnuit cu poziţia orizontală a palmei. Cunosc persoane care nu au reuşit să se obişnuiască cu mauşii verticali şi au renunţat să mai încerce. În cazul meu, după aproximativ două zile nu am mai avut probleme de coordonare a mişcărilor. După ce am făcut trecerea nu am mai simţit niciodată nevoia să revin la un mouse standard, pentru activităţi care ţin de productivitate.



DESIGN



Logitex MX Vertical este un produs premium, iar atenţia la detalii a producătorului se vede imediat. Dispozitivul este acoperit cu un material cauciucat, plăcut la atingere. În partea de sus are o bandă argintie, din plastic, pe care se găsesc logo-ul companiei şi butonul pentru reglarea DPI.



Dispozitivul, care seamănă cu un val de apă, este înclinat la 57 de grade, potrivindu-se perfect în mâna aflată în poziţie naturală pe birou. Potrivit companiei, designul permite reducerea activităţii musculare cu până la 10% comparativ cu un mouse standard.





Dispozitivul dispune, pe partea stângă, de buton pentru navigarea înainte şi înapoi pe pagini şi în managerul de fişiere, iar pe dreapta de o rotiţă multifuncţională. Butoanele pot fi reglate şi setate să facă diferite alte lucruri prin intermediul programului dedicat, LogiOptions.

Dispozitivul este, în primul rând, wireless, având acumulator încorporat. Potrivit producătorului, bateria poate avea o autonomie de până la patru luni. Acumulatorul se încarcă prin intermediul unui port USB Type-C, poziţionat în partea din faţă. Este primul mouse pe care îl folosesc care include cel mai nou port USB. Acest lucru indică faptul că Logitech nu a făcut economii la componente în acest caz. Mouse-ul poate fi folosit şi cu cablu, în timp ce se încarcă.

Pe stânga, MX Vertical mai include un LED care clipeşte intermitent atunci când dispozitivul este conectat la fir şi se încarcă. Presupun că are şi rolul de a atenţiona faptul că bateria este pe terminate, dar nu am apucat încă să epuizez energia din acumulator pentru a vedea acest lucru.



La bază găsim senzorul optic, un buton On/Off şi încă trei LED-uri albe care indică dispozitivul cu care mouse-ul este conectat la un moment dat. Lângă LED-uri se găseşte un buton care permite schimbarea dispozitivului care care este folosit mouse-ul.





Există o scăpare a designerilor. Deşi are dimensiuni destul de mari, mouse-ul nu are un lăcaş, construit în el, pentru receiver, existând astfel riscul ca piesa mai mică să fie pierdută atunci când dispozitivul este transportat sau păstrat într-un dulap.



UTILIZARE ŞI PERFORMANŢĂ



MX Vertical are încorporat un senzor optic cu rezoluţie maximă 4.000 DPI şi minimă 400, foarte precis. Viteza cu care cursorul de deplasează pe ecran poate fi reglată din aplicaţia dedicată. Sunt disponibile două viteze, fiecare putând fi stabilită în detaliu.

Utilizatorul mai poate seta modul în care se face scroll-ul (să frâneze rapid sau să mai deruleze puţin pagina), dar şi stabili ce se întâmplă atunci când apasă pe rotiţa de scroll (ex.: poate porni o aplicaţie sau executa o sarcină, precum trecerea în full-screen a unei pagini).





Mouse-ul se poate „împerechea” cu trei dispozitive simultan. Poţi avea, de exemplu, mouse-ul conectat simultan la două PC-uri şi o tabletă.

MX Vertical se conectează la PC prin intermediul Logitech Unifying Receiver, un receiver care funcţionează cu mai multe produse ale companiei. Mouse-ul oferă şi suport Bluetooth, dar nu recomand această modalitate de conectare. Conectat prin receiver, MX Vertical este mult mai precis şi stabil.

O altă caracteristică interesantă a Unifying Receiver este că unul singur poate conecta două dispozitive wireless Logitech diferite la acelaşi PC. Pe lângă mouse eu am conectat şi o tastatură K780. Astfel, rămân mai multe porturi USB disponibile.



Apreciez faptul că dispozitivul oferă şi funcţie de încărcare rapidă a acumulatorului. Conectat doar timp de un minut la priză, MX Vertical poate funcţiona wireless aproximativ trei ore.



PRO:

- Confortabil şi benefic pentru sănătatea mâinii

- Precis şi cu multe opţiuni de personalizare pentru un dispozitiv care nu este de gaming

- Acumulator inclus, cu autonomie excelentă

- Constuit din materiale şi componente premium



CONTRA:

- Preţ ridicat

- Nu are lăcaş pentru receiver



CONCLUZIE



Sunt un fan al mauşilor verticali. Folosesc câte unul pe fiecare PC pe care îl am, la birou şi acasă. MX Vertical este, de departe, cel mai bun model testat până acum. În cel mai mare magazin online din România dispozitivul costă 470 de lei (l-am văzut redus şi la 410 lei). Prin comparaţie, T'nB ErgoLine, un model excelent, de asemenea, are un preţ mult mai mic (dar se găseşte greu). Când l-am achiziţionat eu costa în jur de 200 de lei. Totuşi, dacă banii nu sunt o problemă, le recomand utilizatorilor să meargă pe varianta MX Vertical.



Acesta este un dispozitiv gândit în special pentru computere desktop sau laptopuri care nu se prea mişcă de pe birou. Mouse-ul nu este potrivit pentru utilizatorii de laptop care se află în mişcare şi cară PC-urile după ei, deoarece are dimensiuni mari.

Gamerii cu pretenţii trebuie să excludă din start un astfel de model de mouse, deoarece nu este potrivit pentru o astfel de activitate.