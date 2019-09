Potrivit unor surse, compania sud-coreeană intenţionează să contopească liniile Galaxy S şi Galaxy Note, care au devenit foarte asemănătoare. Singura diferenţă notabilă dintre Galaxy S10+ şi Galaxy Note 10 este prezenţa unui stylus pe cel de-al doilea dispozitiv. Mai mult, seria de phablet-uri Note a fost lansată în 2011, la salonul IFA Berlin, pentru cei care îşi doreau un telefon cu ecran de mari dimensiuni. Astăzi, însă, majoritatea smartphone-urilor au display-uri mari, care depăşesc 6 inchi, iar cam toţi producătorii mari de pe piaţă oferă modele „Plus”.

Potrivit unor surse al jurnalistului Evan Blass, cunoscut pentru informaţiile „pe surse” pe care le obţine, Samsung ia în calcul lansarea unei noi familii Galaxy One, care să includă şi un model One Plus, înzestrat cu stylus. Acesta ar urma să înlocuiască Note-ul actual.

Totodată, pentru cei care îşi doresc smartphone-urile cu cele mai mari ecrane de pe piaţă, Samsung va oferi astfel de modele în familia Fold.

Oricum, puţină „curăţenie” în casă nu strică. Samsung este compania cu cele mai multe modele de smartphone-uri aflate în producţie, peste 30, potrivit unor surse.

Foto: Samsung