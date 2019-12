Mihaela Borcea şi-a dorit o carieră în medicină, dar hepatita a împiedicat-o să-şi urmeze visul, scrie b1.ro.



„Eu am vrut iniţial să urmez medicina, numai că am făcut hepatita A în ultimul an de şcoală, în clasa a 8-a şi atunci viaţa mea s-a schimbat şi am avut turnura spre altceva. Aşa am ajuns în economic, am făcut cel mai bun liceu economic de la acea vreme, că altă variantă de-a alege un liceu bun nu aveam din opţiunile pe care le aveam.



Dar deşi nu am urmat medicina,… tot spre asta tind, pentru că în clinica asta nu am adus nu doar specialişti în estetică, ci şi în medicină”, a declarat Mihaela Borcea.



Mihaela a reuşit însă să îşi clădească o carieră de succes şi a administrat chiar şi afacerile fostului ei soţ, Cristi Borcea.