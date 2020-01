„Poveste reala, accident in Bucuresti, toamna trecuta:



Motociclist, la semafor. Se face verde. Face dreapta si opreste aproape imediat, caci erau pietoni care treceau si ei.



Din spate vine o masina care nu mai opreste. Care se urca efectiv pe motociclistul oprit si mai merge cu el DEDESUBT inca 10 metri. Pentru ca soferul "si-a pierdut cumpatul" si n-a mai stiut sa franeze.



Motociclist: fractura de sold si clavicula. N-a mai putut lucra saptamani intregi.



Sofer: nicio rana.



Rezultat legal: amenda 750 de lei pentru sofer.



Carnetul ridicat la ambele persoane.



Despagubiri? Motociclistul se judeca cu soferul. Cine stie cand va vedea - daca - ceva de la el...



Morala: nu conducem prost pentru ca suntem mitocani si neatenti.



Conducem prost pentru ca atunci cand suntem mitocani si neatenti nu riscam, de fapt, mare lucru!



Legea e facuta in Parlament de imbecili care au calcat lumea (da, avem parlamentari care au omorat oameni cu masina!) sau vor sa scape usor in caz ca ei sau prietenii lor fac acelasi lucru.



Inchisoare ne-optionala pentru sange.



Cu asta ar trebui sa inceapa un program politic serios la un partid care isi doreste votul meu in 2020!”, a scris Mîndruţă pe Facebook.



