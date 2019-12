Vedeta a trăit clipe cumplite din cauza unui iubit pe care l-a avut în urmă cu ani de zile.

Când avea în jur de 20 de ani, tânăra s-a îndrăgostit de un bărbat mai mare decât ea, însă nimeni nu ar fi preconizat clipele de groază pe care avea să le trăiască alături de el.

Se pare că la început, relaţie celor doi a fost una normală, însă ulterior, bărbatul ar fi dezvoltat o adevărată obsesie pentru Bianca Drăguşanu.

Unii dintre apropiaţii vedetei din Petroşani, oraşul natal al Biancăi Drăguşanu, au oferit detalii despre experienţa traumatizantă prin care a trecut aceasta.

Aceştia au dezvăluit că bărbatul venea neori şi o lua cu forţa de acasă. Se pare că o dată acesta a luat-o, deşi aceatsa era îmbrăcată în pijamale.

Într-o altă situaţie, menţionată de libertatea.ro, bărbatul ar fi menţionat-o cu moartea dacă nu făcea ceea ce îi spunea.

Însă unul dintre cele mai groaznice momente a fost cel din 2004, când Bianca Drăguşanu a fost agresată fizic cu brutalitate de către iubitul ei de atunci.

Aceasta ar fi ajuns la spital după acest incident, iar unele surse citate de libertatea.ro susţin că ar fi fost în comă.

Tânăra ar fi avut o rană la picior, iar din cauza loviturilor repetate, hematomul s-ar fi infectat.

Bianca Drăguşanu a declarat într-o emisiune TV din 2013 că Alexandra Stan a suferit „doar un sfert” din cât a pătimit ea, referitor la momentul în care aceasta a fost agresată fizic.

„Acum câţiva ani am fost şi eu în situaţia Alexandrei. Mi-era ruşine de ce păţeam, credeam că e vina mea. Abia acum am curaj să recunosc traumele prin care am trecut. Eram îndrăgostită de un bărbat care şi-a permis să facă ce a făcut acest animal. Alexandra este un sfert din ce am fost eu. Am rămas cu probleme fizice. Mă răpea de pe stradă, mă sechestra, mă ducea în pădure şi mă bătea. Îmi spunea: «Urlă dacă vrei să urli!». Mi-era teamă că vor urma mama şi sora mea. M-a lovit la picior, într-o zonă în care eu eram foarte sensibilă”, a declarat Bianca Drăguşanu.

Vedeta TV a declarat că, în urma bătăilor încasate de la respectivul bărbat, a stat şase luni internată la Spitalul Floreasca. „Şase luni am fost imobilizată la pat. A venit la mine la spital şi a început să plângă. L-am întrebat de ce nu s-a oprit”, a declarat Bianca Drăguşanu.