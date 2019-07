Unii dintre artiştii care au concertat joi seara pe scena principală au fost prezenţi pentru prima dată la Neversea şi s-au arătat impresionaţi de numărul mare de fani.

Printre aceştia se numără artistul american G-Eazy, care, pentru ca s-a simţit atât de bine la malul Mării Negre, le-a cerut organizatorilor să îi prelungească durata show-ului.

„Este pentru prima dată când vin în România. Tot ce am auzit, înainte să ajung, au fost poveştile despre Dracula. Însă am găsit aici un public minunat şi am rămas impresionat de căldura şi de energia cu care m-au primit”, a declarat G-Eazy.

Deschiderea oficială a festivalului a fost marcată cu focuri de artificii acompaniate de acrobaţi suspendaţi.

Pe celelalte scene au concertat alţi peste 30 de artişti, printre care Boris Brejcha, Arapu, Kristian Nairn, Şatra B.E.N.Z, Spike, Rudimental DJ şi mulţi alţii.

Aproape 300 de persoane au avut nevoie de asistenţă medicală în prima noapte a festivalului Neversea, pentru şase dintre ele fiind necesar transportul la spital pentru investigaţii amănunţite. Cei mai mulţi participanţi au cerut ajutor medical pentru insolaţie, zgârieturi sau după ce au leşinat.

Festivalul Neversea, cel mai mare organizat pe o plajă din Europa, a început joi şi se va termina luni. Peste 200 de artişti dintre cei mai cunoscuţi vor urca pe scenele festivalului de pe plaja din Constanţa.