Femeia a povestit pentru The Sun că este distrusă după ce a găsit un stick în maşina familiei.

„Din întâmplare am găsit în maşina noastră un stick USB în timp ce îmi căutam ochelarii de soare. Am fost curioasă în ceea ce priveşte conţinutul aşa că l-am conectat la computer.

Am desoperit un videoclip în care un bărbat şi o femeie făceau sex oral. Iniţial am crezut că este vorba despre un film porno. Ulterior am realizat că bărbatul acela era soţul meu.

Filmuleţul m-a făcut să mă simt îngrozitor. Soţul meu a refuzat întotdeauna să-i fac sex oral, spunând că nu este necesar pentru o viaţă sexuală satisfăcătoare.

Întotdeauna am crezut că avem o viaţă sexuală bună, chiar dacă suntem căsătoriţi de 17 ani şi avem 40.

Acum sunt nervoasă şi nu ştiu dacă să îi spun soţului ce am descoperit”, povesteşte femeia.