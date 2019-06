La 19 ani, Jessica Hyer se baza pe banii obţinuţi din sexul cu bărbaţii maturi, scrie metro.co.uk. Acum are 24 de ani şi le avertizează pe tinere că ar putea să cadă într-o capcană similară.



„Modul în care noţiunea de SUGAR DADDY a fost romantizată este problematic. Există fete vulnerabile, fete minore, care mint în legătură cu vârsta lor, pentru a ajunge pe site-urile matrimoniale. Nu mă înţelegeţi greşit, există unele fete care adoră să aibă relaţii cu aceşti bărbaţi. Tot respectul pentru ele.



Dar există şi cele care au nevoie de susţinere, aşa, ca mine, şi trec prin experienţe oribile”, a spus Jessica. „Nu ar trebui să vi se pară ceva frumos, pentru că nu este”.



Jess a crescut în Burnley, Lancashire, într-unul din cele mai vulnerabile cartiere din ţară, dar a fugit de acasă pentru a se întreţine singură în Manchester, încă de la vârsta de 16 ani.



Aceasta a urmat cursurile de Engleză şi Teatru la universitate, dar, după un an, avea o datorie de 1.500 lire sterline la prieteni. Slujba de chelneriţă nu o ajuta să plătească datoriile şi a dat curs unei invitaţii de pe un site de bărbaţi singuri şi cu bani.



La început, femeia a primit 150 lire sterline pentru a sta la masă cu bărbaţii, dar nu i-au ajuns banii şi a acceptat sume mai mari, în schimbul sexului. „M-am urcat în Lamborghiniul unui milionar, care mi-a dat un sul de bani”, a spus tânăra.



Jess, care a ţinut secretă „meseria” ei faţă de prieteni, s-a întâlnit cu peste 50 de bărbaţi, de vârsta a doua, din diverse domenii.



În prezent, Jess se recuperează şi a înfiinţat o reţea de asistenţă pentru fetele care caută „sugar daddies”, pentru a-şi achita taxele la facultate.



„Am reuşit să ies din capcana întâlnirilor cu asemenea oameni şi vreau să-i ajut şi pe alţii să facă asta. Vreau să ştie toţi că nu consider aceste experienţe ca fiind plăcute. Am avut o experienţă oribilă, dar nu am beneficiat de ajutor moral. Vreau să ajut atât femeile, cât şi bărbaţii, fără să judec pe cineva”, a declarat fosta prostituată Jess.