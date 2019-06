Bărbatul a povestit pentru The Sun cum a devenit swinger.

„Am acceptat ca eu şi soţia mea să devenim swingeri, nu pentru că voiam să fac sex cu o altă femeie, ci pentru că îmi doream să o văd pe ea simţindu-se bine alături de alt bărbat.

Eu şi soţia mea avem o căsnicie fericită de 18 ani şi trei fii adolescenţi.

Acum câteva luni un vechi prieten ne-a invitat la aniversarea de 40 de ani a soţiei sale. Un grup de zece prieteni am fost la un restaurant şi apoi unul dintre ei ne-a invitat la el acasă la o cafea.

Nu îmi amintesc cine a deschis subiectul, dar am început să vorbim despre viaţa swinger-ilor.

Spre surprinderea mea, unul dintre amici a spus că a devenit swinger, fapt despre care a mărturisit că i-a adus beneficii în căsnicie. Nu am ştiut cum să reacţionez.

În drumul spre casă soţia m-a întrebat dacă vreau să încercăm şi noi.

Nu m-aş fi gândit nicodată că este interesată de aşa ceva. Am acceptat şi l-am sunat pe colegul meu să-l întreb dacă vrea să facem „schimb de soţii”. Am mers la ei acasă weekend-ul următor, mai întâi am băut câteva sticle de vin şi am mers apoi în dormitor”, a mărtirisit bărbatul.

Bărbatul a povestit ce i-a plăcut cel mai mult în experienţa de swinger:

„Colegul meu a început să-mi sărute soţia şi nu am putut să-mi iau privirea de la ei. I-am sărutat şi eu soţia şi am făcut sex cu ea, dar în tot acel timp mă concentram asupra zgomotelor de satisfacţie pe care le scotea soţia mea. Soţia mea era tor ce mă interesa în momentul ăla.

Am repetat experienţa cu alte două cupluri.

Senzaţia tare pentru mine era să îmi privesc soţia făcând sex cu alţi bărbaţi. A fost cea mai plăcută experienşă sexuală din viaţa mea.

Într-o seară, în timp ce mă uitam la televizor, soţia mea mi-a zis că nu mai vrea să facem asta, pentru că a fost distractiv la început, dar a devenit plictisitor. Sunt dezamăgit, dar ştiu că nu o pot forţa să continuăm, dacă ea nu îşi doreşte asta”, a povestit bărbatul pentru The Sun.