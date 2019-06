Credea că va petrece o vacanţă de vis în Tenerife, dar totul s-a dovedit a fi un coşmar.

Fuming Rachel şi-a spus povestea pe reţelele sociale şi a distribuit câteva fotografii cu pielea ei distrusă de acarieni.

Tânăra a ajuns de două ori la spital din cauza rănilor de pe corp şi le-a recomandat prietenilor să nu meragă la hotelul în care a fost cazată, pentru că vor avea de suferit.

„A fost o vacanţă de coşmar. Vă recomand tuturor să evitaţi Sol Tenerife. Hotelul este plin de gândaci şi acarieni. Am suferit o reacţie alergică îngrozitoare, am ajuns de două ori la spital, am schimbat trei camere în acel hotel. Nu doresc nimănui să trăiască ce am trăit eu”, a declarat tânăra.