Nyaruach a acceptat până la urmă să îşi povestească dramele trăite în Sudan. Femeia a rămas orfană încă de la vârsta de 4 ani, numrându-se printre miile de tinere violate şi abuzate în timpul conflictelor, scrie Mirror.

Acum, aceasta locuieşte într-o tabără de refugiaţi din Kenya, dar susţine concerte în aproape toată Europa. A ales să-şi pună toată suferinţa în muzică, iar vara aceasta urmează să concerteze la cele mai importante festivaluri din Marea Britanie.

Nyaruach a mărturisit că a pierdut numărătoarea violurilor şi că a vrut să se sinucidă prin otrăvire.

„Prima dată am fost violată în timpul războiului. Am mers la poliţie pentru a cere ajutor, însă el a profitat de poziţia sa. Era şeful secţiei de politie, iar eu eram doar un copil de 10 ani. Dacă mă opuneam, mă omora. Aşa stau şi acum lucrurile în sudul Sudanului. Femeia nu are drepturi”, a povestit femeia, vizibil afectată.

Atunci când a încercat să iasă din ţară pe la graniţa cu Etiopia, Nyaruach a a văzut o scenă tulburătoare, dar obişnuită în ţara ei natală. O fată era violată de mai multţi soldaţi, acelaşi lucru, a recunoscut aceasta, l-a păţit şi ea.

Aceasta a acceptat să îşi spună povestea pentru a le ajuta pe femeile care încă sunt victimele unui regim violent şi care încă trăiesc în teroare în Sudan.

Foto:Nyaruach/ Facebook