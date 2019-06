Când poliţiştii au ajuns la faţa locului, în oraşul Pajeczno, în noaptea de joi, au descoperit tancul parcat pe o stradă centrală, iar în apropierea lui două persoane. Se pare că una dintre ele era un bărbat de 49 de ani, aflat sub influenţa alcoolului, care îl şi condusese.

Din câte se pare, acesta are autorizaţie de conducere a vehiculelor de acest tip - deşi, probabil că superiorii lui voiau doar să îl mute, nu să se plimbe cu el prin centrul oraşului. Şi, de asemenea, probabil că se aşteptau să conducă vehicului de luptă de 36 de tone treaz, nu aflat sub influenţa alcoolului.

Poliţiştii au reuşit să ridice tancul de pe stradă abia la 5 dimineaţa.

Şoferul riscă o condamnare de 2 ani de închisoare pentru condus sub influenţa alcoolului şi una de până la 8 ani pentru creearea unei situaţii periculoase, deşi se pare că nu a fost raportat nimic stricat sau avariat în timpul escapadei, relatează Russia Today.

Pe Twitter, utilizatorii au comparat „scena” cu noul joc „Grand Theft Auto”: „Doar o altă zi în polonia”, comentează o utilizatoare a platformei.

Just another day in Poland: drunken man drives tank in a small town of Pajeczno https://t.co/C0VPyV0hY1