Therese Kozlowski i-a cerut divorţul lui Brian în iunie 2018, dar cei doi au continuat să locuiască împreună. De fapt, bprbatul chiar îi preăgtea cafeaua în fiecare zi, dar gestul ascundea un lucru grav - Brian îi punea doze periculoase de somnifere în băutură.

Therese a descoperit acest lucru abia după ce a început să fie îngrijorată şi a instalat camere de supraveghere ascunse în toată casa pentru a descoperi ce planuri punea la cale Brian.

În videoclip se poate observa cum Brian fărâmă pastilele şi apoi încearcă să le topească cât mai repede în cafea.

„Brian încerca să mă omoare pentru a nu-şi distruge confortul propriei vieţi. Am simţit o răceală îngrozitoare, dar în coşmarul ăsta prădătorul era Brian. Am căzut în genunchi şi am început să plâng. Abia mă puteam mişca”, a declarat femeia pentru WDIV.

Therese a declarat că a început să aibă suspiciuni după ce i-au apărut mai multe simptome precum oboseală, ameţeală şi vedere înceţoşată.

Se pare că în ultima cafea pe care i-a pregătit-o Brian, acesta i-a pus 8 somnifere.

Bărbatul a fost condamnat la 60 de zile de ănchisoare cu executare şi 5 ani de perioadă de probă.