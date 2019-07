O femeie care a fost filmată în timp ce linge îngheţata dintr-o cutie şi o pune la loc pe raft, în frigiderul unui magazin, riscă până la 20 de ani de închisoare, informează news.sky.com.



Filmarea şocantă a fost văzută de peste 11 milioane de ori şi se pare că incidentul a avut loc într-un hypermarket Walmart din Lufkin, Texas.



În urma comportamentului femeii, Blue Bell, producător îngheţatei respective, a retras cutiile de pe rafturile Walmart.



„Principala noastră grijă este siguranţa consumatorului - suntem recunoscători că produsul contaminat a fost luat de la rafturi”, a declarat Gerald Williamson, directorul de Siguranţă a Alimentaţiei Publice în Lufkin, Texas.



Femeia care a lins îngheţata şi a pus-o înapoi pe raft riscă 20 de închisoare, dar şi o amendă de 10.000 de dolari.

