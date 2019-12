Cax îşi pierduse un picior după ce a fost diagnosticată cu cancer în adolescenţă, aceasta devenind în ultimii ani un activist cunoscut pentru femeile de culoare şi cele cu dizabilităţi din industria modei.

„Am fi modeşti să spunem că era doar o luptătoare”, a scris familia despre Cacsmy Brutus.

Disability activist and model Mama Cax has died at age 30. pic.twitter.com/EI25H1QgIq